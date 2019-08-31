 В квартире арестованного студента ВШЭ Егора Жукова прошел обыск | Новости из Германии о России | DW | 31.08.2019

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Россия

В квартире арестованного студента ВШЭ Егора Жукова прошел обыск

Во время обыска в квартире арестованного по делу о "массовых беспорядках" находились его несовершеннолетний брат и бабушка. Следователи изъяли две флешки с предвыборной агитацией и пустой компакт-диск.

Студент ВШЭ Егор Жуков в СИЗО

Студент ВШЭ Егор Жуков в СИЗО

В квартире студента Высшей школы экономики Егора Жукова, арестованного по делу о массовых беспорядках, в субботу, 31 августа, прошли обыски. В момент обыска дома находились только несовершеннолетний брат Жукова и его бабушка.

Контекст

Запугивая протестующих примером семьи, у которой могут изъять ребенка, власти рискуют вызвать обратный эффект. За детей будут биться и политически пассивные россияне, считает Александр Плющев. (07.08.2019)

В постановлении суда об обыске сказано, что "в жилище имеются предметы, документы и ценности, укрытые при предыдущем обыске", которые имеют "значение для уголовного дела".

По данным "Новой газеты", по время обысков изъяли две флешки с предвыборной агитацией, пустой компакт-диск, либертарианский флаг, штатив, рубашку и керамическую фигурку лягушки.

Жуков публиковал открытое письмо из СИЗО

В середине августа следователи также изъяли личное дело и курсовые работы студента из Высшей школы экономики. По мнению адвоката Жукова Леонида Соловьева, следствие может искать доказательства "идеологической диверсии в его работах".

31 августа в нескольких российских изданиях было опубликовано открытое письмо Егора Жукова, в котором он, осмысляя свое задержание, приходит к выводу, что смена власти в России будет столь же стремительной, как его арест.

По словам адвоката Ильи Новикова, основные претензии к Жукову были связаны с видеозаписью, на которой некий молодой человек "дирижирует" толпой на митинге. Позднее Следственный комитет признал, что на видео был не Жуков, однако обвинения с него не сняли.

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Открытое письмо Егора Жукова, опубликованное в "Новой газете"

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Отберут ли ребенка за якобы участие в митинге?  

Что думают в России о протестах: три человека и три мнения  

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