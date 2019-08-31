В квартире арестованного студента ВШЭ Егора Жукова прошел обыск

В квартире студента Высшей школы экономики Егора Жукова, арестованного по делу о массовых беспорядках, в субботу, 31 августа, прошли обыски. В момент обыска дома находились только несовершеннолетний брат Жукова и его бабушка.
В постановлении суда об обыске сказано, что "в жилище имеются предметы, документы и ценности, укрытые при предыдущем обыске", которые имеют "значение для уголовного дела".
По данным "Новой газеты", по время обысков изъяли две флешки с предвыборной агитацией, пустой компакт-диск, либертарианский флаг, штатив, рубашку и керамическую фигурку лягушки.
Жуков публиковал открытое письмо из СИЗО
В середине августа следователи также изъяли личное дело и курсовые работы студента из Высшей школы экономики. По мнению адвоката Жукова Леонида Соловьева, следствие может искать доказательства "идеологической диверсии в его работах".
31 августа в нескольких российских изданиях было опубликовано открытое письмо Егора Жукова, в котором он, осмысляя свое задержание, приходит к выводу, что смена власти в России будет столь же стремительной, как его арест.
По словам адвоката Ильи Новикова, основные претензии к Жукову были связаны с видеозаписью, на которой некий молодой человек "дирижирует" толпой на митинге. Позднее Следственный комитет признал, что на видео был не Жуков, однако обвинения с него не сняли.
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Автор: Григорий Аросев