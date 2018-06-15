В Кашмире зафиксированы столкновения военных Индии и Пакистана

Боестолкновения между военнослужащими Индии и Пакистана зафиксированы в выходные на линии контроля в штате Джамму и Кашмир, особый статус которого ранее упразднил Нью-Дели. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщило агентство AFP.
Оно приводит данные ВС Индии, согласно которым в результате боев 17 августа погиб один индийский военнослужащий, при этом в районе города Сринагар произошло не менее десятка вооруженных инцидентов. Во время протестов там были ранены восемь человек.
Тюрьмы переполнены
По информации dpa, центр Сринагара по-прежнему блокирует индийская полиция, тем не менее ограничения на перемещения граждан сняты. На видео, размещенных в Twitter правоохранителями, видно, что на улицах появились автомобили, моторикши и автобусы. Кроме того, по официальным данным, восстановлены коммуникации по почти 36 тысяч линий связи. Вместе с тем в Сринагаре пока нет мобильной связи и интернета.
Агентство AFP со ссылкой на источники сообщило о взятии под арест не менее четырех тысяч человек по обвинению в нарушении закона об общественной безопасности. Большинство из них самолетами вывезены из Кашмира, поскольку местные тюрьмы переполнены, передало AFP.
Пакистан понизил уровень дипотношений
Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан приветствовал обсуждение Советом Безопасности ООН конфликта, причем к дискуссии также подключился президент США Дональд Трамп, заявивший о необходимости снятия напряжения в отношениях двух стран.
Власти Пакистана 7 августа понизили уровень дипломатических отношений с Индией после того, как та отменила особый статус штата Джамму и Кашмир.
Нью-Дели 5 августа упразднил особый статус спорного региона Джамму и Кашмир, прописанный в конституции Индии. В конце июля центральные власти начали вводить в штат, где сохраняется нестабильная политическая обстановка, дополнительный контингент из 10 тысяч военнослужащих. Правительство штата 2 августа призвало туристов и паломников-индусов как можно скорее покинуть его
Причина конфликта в Кашмире
Официальный Исламабад назвал действия индийских властей "незаконными и односторонними". Территория Кашмира остается предметом спора между Индией и Пакистаномс 1947 года, когда Лондон, предоставив независимость Британской Индии, разделил ее на два государства по религиозному признаку. Обе страны осуществляют административное управление отдельными районами Кашмира.
Поскольку в индийской части Кашмира сильны сепаратистские настроения, Индия традиционно размещает в регионе большое число военизированных и полицейских формирований. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке сепаратистов, Пакистан отвергает эти обвинения.
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Автор: Николас Мартин, Александра Елкина