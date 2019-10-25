В катастрофе Boeing 737 MAX в Эфиопии обвинили производителя

Комиссия по расследованию авиакатастрофы Boeing 737 Max в Эфиопии объявила в понедельник, 9 марта, что на потерпевшем крушение самолете эфиопских авиалиний было дефектное бортовое программное обеспечение. Кроме того, авиаконцерн недостаточно подготовил пилотов. Данные расследования были оглашены накануне годовщины крушения самолета эфиопских авиалиний.

Boeing 737 Max потерпел крушение через шесть минут после взлета в аэропорту Найорби 10 марта 2019 года. Погибли все 157 человек, которые были на борту. Это была вторая катастрофа самолета данной модели после крушения в Индонезии в октябре 2018 года лайнера авиакомпании Lion Air.

Дефекты бортовой системы

Эксперты отметили, что непосредственно перед обеими катастрофами, самолеты совершали неконтролируемые маневры, которые уводили их в пике. В докладе говорится, что конструкция системы улучшения характеристик маневренности MCAS "сделала ее уязвимой для нежелательной активации". В частности система активировалась автоматически, руководствуясь сигналами только одного датчика угла атаки - этот индикатор анализирует угол наклона самолета по отношению к потоку встречного воздуха.

Когда пилоты, следуя процедурам, рекомендованным производителем, попытались восстановить контроль над самолетом, им это не удалось. Самолет снижался со скоростью 900 километров в час. В докладе комиссии говорится, что обучение, проведенное компанией Boeing по самолету 737 Max, "признано неадекватным".

Ранее, в интервью The New York Times генеральный директор Boeing Дэвид Кэлхун (David Calhoun) предположил, что действия пилотов стали ключевым фактором крушения самолета 737 MAX, заявив, что пилоты в Индонезии и Эфиопии "не имеют такого практического опыта, который есть у их американских коллег ", но отказался отвечать на прямой вопрос, могли ли американские пилоты справиться с неисправностью MCAS.

Boeing надеется на повторную сертификацию 737 Max

После двух похожих авиакатастроф и жалоб пилотов разных авиакомпаний на проблемы при наборе высоты, эксплуатацию судна была запрещена по всему миру. Это стало причиной кризиса корпорации Boeing - авиакомпании требуют миллиарды евро компенсаций от производителя за отмененные рейсы и замены самолетов. В начале января 2020 года авиаконцерн приостановил производство самолета этой модели, хотя по-прежнему надеется получить сертификацию к середине года.

Тем временем Конгресс США, который также проводил расследование авиакатастроф 737 Max, требует кардинально изменить процедуру сертификации воздушного судна. Авторы доклада, представленного 6 марта, отмечают, что именно из-за недостатка действующих правил, Федеральное управление гражданской авиации США дало разрешение на полеты 737 Max, несмотря его "фундаментальные недостатки".

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