В канун Дня независимости Молдавия запротестовала

Двадцать седьмую годовщину независимости Молдавия встречает массовыми протестами. Они стартовали в Кишиневе в воскресенье, 26 августа, за день до праздника. На центральной площади молдавской столицы собрались десятки тысяч человек, поддерживающих разные политические силы и выдвигающих разные требования. Идеологические противники - сторонники левой "Партии Шора" и правых партий DA (Demnitate si adavar - "Достоинство и правда"), PAS (Partidul "Actiunea si solidaritate" и ЛДПМ (Либерально-демократическая партия Молдавии) - мешали друг другу проводить митинги. Из-за шума, свиста и громкой музыки не было слышно участников еще одного протеста, который в это же время проходил на этой же площади. Его организовала группа граждан, требующих у правительства снижения акцизов на топливо. Периодически на площади вспыхивали конфликты, которые, впрочем, тут же разрешались с помощью полиции. Корреспондент DW побывал на месте событий.

Протест с бесплатным обедом

О том, что правая проевропейская оппозиция намерена провести 26 августа на главной площади Кишинева Великое национальное собрание, было объявлено еще в конце июня. Тем не менее, когда в назначенное время сторонники партий DA, PAS и ЛДПМ приехали в центр города, оказалось, что это сакральное место уже занято: там проводит свой митинг "Партия Шора" во главе с российским бизнесменом, мэром молдавского города Оргеева Иланом Шором, мужем российской певицы Жасмин. Его имя фигурирует в отчете американского детективного агентства Kroll, которое расследовало кражу из молдавских банковмиллиарда долларов США в 2014 году. В 2017 году суд первой инстанции приговорил Шора к 7,5 годам лишения свободы, однако он был отпущен из-под стражи до вердикта высших судебных инстанций.

Полиция охраняет правительственные здания

Участники митинга "Партии Шора" говорили о необходимости реализации социальных проектов и призывали оказать поддержку Илану Шору, который за короткий срок в должности мэра сумел изменить ситуацию в Оргееве. С трибуны митинга Шора поддержали депутат Европарламента Барбара Каппел и исполнительный директор Альянса европейских консерваторов и реформистов Ричард Милсон.

Организаторы митинга основательно подготовились к акции. Местные СМИ опубликовали фото- и видеоматериалы, свидетельствующие о подвозе людей из районов. Кишиневцев приглашали на площадь по телефону. На площади установили полевую кухню и палатки, где люди могли бесплатно поесть гречки с тушенкой. Угощали пирожными и прохладительными напитками. Участники протеста получали продуктовые наборы.

По данным полиции, в митинге "Партии Шора" приняли участие около 5 тысяч человек. Организаторы говорят о 10 тысячах.

Борьба за площадь

Обстановка стала накаляться, когда через полчаса после начала митинга на площади появились первые колонны участников протеста правых проевропейских партий DA, PAS и ЛДПМ. На трибуну полетели бутылки с водой и даже обувь. Но до рукопашной дело не дошло: дежурившие на площади полицейские тут же получили подкрепление и плотным кордоном отделили сторонников Илана Шора от их противников. Но слова выступающих с трибуны уже не были слышны. Их заглушал свист, выкрики "Шор - вор!", "Шора - к ответу!", "Верни миллиард". В ответ на трибуне включили громкую музыку.

Людей на площади с каждой минутой становилось все больше, росло и напряжение. Метрах в 50-ти от полицейского кордона, возле памятника господарю Штефану Великому - символа молдавской государственности - спешно устанавливали трибуну для другого митинга. Его организаторы приняли соломоново решение: они предложили своим сторонникам пройти маршем мимо всех государственных учреждений, располагающихся на центральном проспекте Кишинева, и временно увели с площади несколько тысяч человек.

Постепенно с площади разошлись и сторонники Шора.

Хитрый ход властей

Разрешать проводить две масштабных акции в одном месте и в одно время - это провокация. Так считает депутат первого молдавского парламента, председатель неправительственной организации ECO-TIRAS Илья Тромбицкий. Он высказал мнение, что "это было сделано, чтобы сорвать акцию правой проевропейской оппозиции, которая набирает все больше сторонников". "Для этого же власти объявили девятидневные каникулы", - заявил Тромбицкий в интервью DW. 14 августа правительство приняло решение всю последнюю неделю августа в этом году объявить нерабочей. Три рабочих дня между двумя государственными праздниками - Днем независимости 27 августа и Днем родного языка 31 августа - решено отработать позже, по субботам.

Гражданский активист Инга Григориу сообщила корреспонденту DW, что организаторы акции правых партий постоянно призывают своих сторонников не поддаваться на провокации и ни с кем не вступать в конфликты. В том, что провокации возможны, она не сомневается. "То, что забронированная нами площадь была сегодня отдана Шору - уже провокация", - считает она.

Полиция начеку

Между тем МВД Молдавии уже возбудило уголовное дело по подготовке массовых беспорядков во время протестов. Об этом 25 августа сообщил начальник Главного управления уголовного преследования генерального инспектората полиции Григорий Мога. "По этим делам уже есть подозреваемые. Выявлены также граждане, которые подстрекают к организации беспорядков через соцсети", - заявил он.

В охране правопорядка в центре Кишинева 26 августа был задействован весь личный состав МВД. Подкрепление прислали и из районов. Полиция охраняла не только площадь, но и госучреждения, а также дом, где живет председатель правящей Демпартии олигарх Владимир Плахотнюк, которого оппозиция и СМИ обвиняют в узурпации власти в стране и контроле над госучреждениями.

Протесты продолжаются

Участник акции протеста

Правым партиям DA, РАS и ЛДПМ все-таки удалось провести намеченный митинг. После марша по городу люди вернулись на освободившуюся площадь. Участники протеста требовали отставки правительства, отмены закона об амнистии капитала, наказания виновных в краже миллиарда. Организаторы акции предложили тем, кто хочет и может, провести ночь на площади, чтобы продолжить акцию 27 августа.

По данным полиции, в протесте, организованном партиями DA, PAS и ЛДПМ, приняли участие 6,5 тысяч человек. Организаторы говорят о 30 тысячах. Среди протестующих было много представителей зарубежной диаспоры. Те, кто не смог приехать, провели акции в Париже и Дублине.

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