 В Калмыкии пропала рассказавшая о вбросах на выборах студентка | Новости из Германии о России | DW | 14.09.2018

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Россия

В Калмыкии пропала рассказавшая о вбросах на выборах студентка

Наблюдатель от "Справедливой России" Айса Хулаева зафиксировала нарушения на выборах. С тех пор студентка не появляется в университете. "Эсеры" заявляют, что девушку запугали следователи.

На избирательном участке

На избирательном участке

В Калмыкии пропала студентка, которая засняла на камеру момент вброса заранее заготовленных бюллетеней в урну, сообщает в пятницу, 14 сентября, издание "Кавказский узел". Студентка Калмыцкого государственного университета (КалмГУ) Айса Хулаева, не появляется в общежитии и на занятиях. 13 сентября на официальном сайте КалмГУ было опубликовано обращение "ко всем гражданам": "Ректорат КалмГУ выражает чрезвычайную обеспокоенность исчезновением Айсы Хулаевой. В этой связи в следственные органы университетом направлено заявление об ее отсутствии на занятиях и в общежитии последние трое суток".

В Калмыкии 9 сентября состоялись выборы по пропорциональной системе в Народный хурал (парламент). На избирательном участке № 81 в Ики-Бурульском районе был зафиксирован вброс бюллетеней. Нарушение удалось заснять наблюдателю от "Справедливой России" Айсе Хулаевой, позже видеоролик был выложен в интернет. Региональное следственное управление СК РФ начало проверку. Девушка была вызвана на допрос.

Контекст

9 сентября, в ходе единого дня голосования, были зафиксированы традиционные для России нарушения. О них заявляют независимые наблюдатели, которым становится все труднее работать. (10.09.2018)

В Москве переизбран Собянин, в регионах "Единая Россия" недобрала голосов, в двух столицах полиция избивала и задерживала участников митингов против пенсионной реформы - все об итогах 9 сентября. (10.09.2018)

Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил, что после объявления о нарушении девушка рассказала об угрозах в свой адрес. Председатель ЦИК Элла Памфилова 11 сентября на заседании ЦИК попросила правоохранителей Калмыкии установить, кто и с каких телефонов звонил студентке с угрозами.

Силовики пугают и успокаивают

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона сообщило в пятницу, что Айса Хулаева не пропала, никто ее не задерживал, с ней была установлена связь. Возможно, девушка ни с кем не хочет общаться, заявил источник.

Точное местонахождение Хулаевой неизвестно, но есть основания предполагать, что она не выходит на связь по собственному желанию, сообщили 12 сентября в калмыцком отделении "Справедливой России". За день до этого глава регионального отделения "эсеров " Наталья Манжикова заявила, что следователи "так запугали студентку, что теперь она прячется от них".

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    Автор: Сергей Елкин


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