 В Калининграде не стали возбуждать дело из-за ролика с возложением венков 9 мая | Новости из Германии о России | DW | 03.07.2020

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Россия

В Калининграде не стали возбуждать дело из-за ролика с возложением венков 9 мая

Внимание следователей привлек комментарий активиста Сергея Дустина к видеоролику с возложением венков к мемориалу Сборного интернационального военного захоронения в Балтийске.

Активист Сергей Дустин у могил на интернациональном военном захоронении в Балтийске

Активист Сергей Дустин у могил на интернациональном военном захоронении в Балтийске

Калиниградское следственное управление Следстенного комитета РФ (СКР) отказалось возбуждать уголовное дело в отношении активиста Сергея Дустина в связи с его комментариями к собственному видео с возложением цветов к советскому и интернациональному захоронениям. Об этом говорится в постановлении, копию которого Дустин опубликовал на своей странице в Facebook в пятницу, 3 июля.

"Психолого-политолого-лингвистическое исследование" выявило, что во фразах и выражениях Дустина нет "сведений, выражающих явное неуважение к обществу, о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой отечества", а также не имеется "лингвистических и психологических признаков осквернения воинской славы России", говорится в постановлении. Вместе с тем в ходе оперативных мероприятий "установить факт приверженности Дустина С.А.  к нацистским идеям, а равно как и акт его реабилитации, не представилось возможным", - указывается далее.

"Народы Европы, всего мира, включая немецкий народ, понесли умопомрачительные жертвы в этой безумной мясорубке. Все они заслуживают упокоения, поминания и мира. Советский народ, его жертвы, безусловно, заслуживают особого отношения, - написал Дустин в комментарии к постановлению. - В этом году нашлись недоумки с микроскопом, разглядевшие тут "оправдание нацизма".

Сборное интернациональное военное захоронение в Балтийске

Сборное интернациональное военное захоронение в Балтийске

Ролик Дустина привлек внимание СМИ и правоохранителей

На протяжении шести лет общественник из Балтийска Дустин 9 мая возлагает цветы к двум мемориалам: братской могиле советских воинов и мемориалу на территории Сборного интернационального военного захоронения Второй мировой войны, где захоронены останки более 13 тысяч человек. Чуть меньше половины из них - немцы, солдаты вермахта и гражданские лица, погибшие в первые месяцы 1945 года.

В 2020 году Дустин записал возложение цветов и выложил ролик с собственными комментариями в Сеть. Запись привлекла внимание ряда СМИ, некоторые из которых написали, что активист "почтил память солдат вермахта". Глава СКР Александр Бастрыкин поручил региональному управлению "выяснить все обстоятельства и дать правовую оценку факту возможного искажения исторических событий Великой Отечественной войны и осквернения памяти о подвиге советских солдат".

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  • Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

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    Заглянем еще в два зала постоянной экспозиции. На этой фотографии - рабочий кабинет президента США Гарри Трумэна.

  • Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    75 лет Потсдамской конференции

    Рабочий стол в комнате советской делегации и портрет Сталина - картина Фёдора Шурпина "Утро нашей Родины".

    Автор: Максим Нелюбин


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