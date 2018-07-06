В какие игры играли монашки?

"Путешествие в вечность" приведет при удачном стечении обстоятельств в "райские кущи". Если "путешественник" проявит столь богоугодные качества, как "скромность" или "простодушие", то его движение вперед по игровому полю продолжится в ускоренном темпе. А вот "жадность" и "упрямство" повлекут за собой наказание: двигаться придется назад. Остерегаться следует желтых полей, означающих "лень". С этих полей путешественник возвращается в самое начало маршрута... Эту настольную игру придумал в начале XX века фабрикант из Мюнстера Людвиг Аугуст Бринкман (Ludwig August Brinckmann). "Путешествие в вечность" продавали в немецких магазинах вплоть до конца 1960-х годов. Потом ее вытеснили с рынка менее благочестивые настольные игры.

"Путешествие в вечность", а также другие, не менее праведные и еще более старинные варианты классической настольной игры "Жизнь", изобретенной в 1860 году американским предпринимателем Милтоном Брэдли, представлены на выставке в бывшем монастыре Ойрасбурга, что в Верхней Баварии. Директор монастырского музея Кристоф Кюрцедер (Christoph Kürzeder) и его команда приглашают под девизом "Игра начинается!" открыть для себя новые и неожиданные аспекты монастырской жизни, в которой место, оказывается, было не только для молитв и труда. "Монастырь не является зоной, свободной от развлечений, - утверждает глава музея. - Даже если "развлечения" в религиозном контексте и приобретают облагороженное латынью название "рекреация".

"Рекреация" в монастыре

Монастырь Бойерберг в Ойрасбурге принадлежал до недавнего времени женскому католическому Ордену посещения Пресвятой Девы Марии (визитанток). Почти девять веков монастырь был действующим. Сначала - мужским, затем - женским. В 2014 году обитель пришлось покинуть последним монахиням, которые к тому времени достигли весьма преклонного возраста - в среднем около 80 лет. Так баварский монастырь стал музеем с большой коллекцией реликвий. Из этого собрания и происходят экспонаты, рассказывающие об играх, в которые играли монашки.

На территории бывшего монастыря

Азартные игры церковь, разумеется, считала делом греховным. Карты и кости были официально запрещены. Однако в коллекции музея есть и такие игральные объекты, дошедшие до нас из глубины веков. Для монашек они были своего рода потайными калиточками, уводившими в сад невинных удовольствий из строго регламентированной жизни. Ведь еще основатель ордена наказывал, как подчеркивает директор музея, что сосуществование в монастырях визитанток должно было быть окрашено в "умеренно радостные тона".

Впрочем, "умеренной радости" за игрой в карты монашки предавались легально. Потому что и карты, и прочие светские игры были адаптированы или собственноручно изготовлены монашками специально для монастырского контекста. Сестры, в частности, специализировались на играх духовно-назидательных и дидактических. Настольные игры, в которых надо двигать фишки по игровым полям, отправляли в путешествие по Библии или по церковному календарю - со всеми его знаменательными датами и праздниками. Другие игры уподоблялись настольным справочникам о лечебных травах и прочих полезных растениях. Монашки играли и учились одновременно.

Театр и лотереи

Кульминацией в игровом расписании сестер Бойерберга был праздник Богоявления. 6 января в монастыре играли в "королеву". В документальном фильме, который является одним из экспонатов выставки, монахини рассказывают, сколько радости вызывала эта игра. Начиналась она с того, что в одном из кусков пирога обнаруживалась запеченная в нем сырая фасоль. Монахиня, обнаружившая фасоль, становилась в этот день "коронованной королевой": занимала место на троне, получала свиту придворных и выслушивала от них хвалебные стихи и песни. В этот день "королеве" подчинялась даже настоятельница монастыря.

Примеры "умеренных радостей"

Популярны были театральные постановки по праздничным дням, позволявшие монахиням ненадолго примерить на себя другие одеяния и социальные роли. Конец учебного года католические школы-интернаты для девочек также отмечали театрализованными постановками: монахини шили для себя и своих подопечных роскошные костюмы. Костюмами для выпускных балов и прочих праздников забиты на выставке целых два вместительных шкафа.

Особое место среди игр занимали лотерейные розыгрыши. В канун Нового года проводилась лотерея, которая заново перераспределяла между монахинями кельи, кресты и четки.

Поиграть в монашек

Выставка "Игра начинается!" не только рассказывает и показывает, во что играли монахини, она позволяет посетителям поиграть в "играющих монахинь". Изюминкой экспозиции, несомненно, является настольная игра "Путешествие в вечность", увеличенная до размеров напольной.

Допрыгать можно как до "рая", так и до "ада"

В этой игре посетители сами становятся фишками и передвигаются с одного квадрата на другой по полу монастырской капеллы, где когда-то монашки собирались на молитву. Художники превратили капеллу в трехмерное игровое пространство. Перепрыгивая с одного поля на другое, можно допрыгать либо в "рай", либо в "ад", кому как повезет. Горе тому, кто приземлится на квадрате № 47, пылающем "адским огнем". Оттуда уже нет спасения...

В более компактном формате монастырские игры предлагает музейный магазин: новые переиздания научат основным принципам христианской жизни, как они учили в свое время сестер-визитанток.

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