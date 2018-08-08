 В какие города Украины еще ходят поезда из Москвы (карта) | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 09.08.2018

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Украина

В какие города Украины еще ходят поезда из Москвы (карта)

Власти Украины хотят прекратить железнодорожного сообщение с Россией. DW о том, как оно выглядит на данный момент.

В окне ж/д вагона висит табличка с надписью Львов-Москва

Инфорграфика: железнодорожное сообщение между Украиной и Россией

В понедельник, 6 августа, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что на межведомственном уровне инициирует прекращение железнодорожного сообщения между двумя странами. Министр мотивировал это "контрмерами против того, что происходит со стороны России на наших оккупированных территориях и в Азовском море".

Хотя со времени начала конфликта в Донбассе пассажиропоток между Украиной и Россией сократился, на этом направлении и сегодня курсируют 13 поездов. Из них восемь украинских с конечными пунктами назначения Москва или Санкт-Петербург. Есть еще пять транзитных: по территории Украины идет поезд Баку-Харьков "Азербайджанских железных дорог", три поезда компании "Железная дорога Молдовы" и один поезд РЖД по маршруту Кишинев-Москва. Пограничный контроль с украинской стороны осуществляется, как правило, на железнодорожной станции Конотоп, с российской - на станции Брянск.

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    Автор: Сергей Елкин


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