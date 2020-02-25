В казахском СИЗО умер оппозиционер

Казахский 42-летний активист Дулат Агадил скончался в СИЗО Нур-Султана буквально через несколько часов после того, как его доставила туда полиция, сообщил во вторник, 25 февраля, информационный портал министерства внутренних дел Казахстана. В качестве причины смерти полиция называет острую сердечно-сосудистую недостаточность, уверяет, что он был в состоянии алкогольного опьянения и никаких насильственных действий к нему не применялось. Накануне сторонники Агадила опубликовали в Facebook видео его задержания людьми в штатском.

Дулат Агадил принимал участие в серии антиправительственных акций протеста, которые активизировались после ухода с поста президента Нурсултана Назарбаева и назначения преемником Касым-Жомарта Токаева. Оппозиционер неоднократно задерживался полицией, под административным арестом в 2019 году он провел более 60 дней. В ноябре 2019 года он сбежал из-под очередного административного ареста в знак протеста, но буквально через два дня снова был захвачен полицией.

Последний раз его арестовали в минувшую субботу на неразрешенной протестной акции, вместе с многими другими участниками. В январе 2020 года, сообщает казахская полиция, суд назначил Дулату Агадилу подписку о невыезде, а позже мера пресечения была изменена на содержание под стражей. В его отношении возбудили уголовные дела за "неуважение к суду, оскорбление судьи, участников судебного процесса".

После сообщений о смерти оппозиционера десятки его сторонников собрались у здания МВД Казахстана. Они потребовали расследовать причины смерти Агадила в СИЗО и отставки министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева. Полицейские задержали около 30 человек, сообщает корреспондент Reuters в Нур-Султане.

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