В Кабуле повесился высланный из ФРГ беженец

В Кабуле спустя неделю после высылки из Германии покончил с собой 23-летний афганец. Он был в группе из 69 граждан Афганистана, которых немецкие власти депортировали на родину. Хотя распоряжение о высылке отдало ведомство по делам иностранцев в Гамбурге, это самоубийство может усилить давление на министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера (Horst Seehofer). Сам Зеехофер выразил сожаление в связи со смертью афганца, о которой стало известно в среду, 11 июля. Политик сказал, что с фактом гибели беженца следует разбираться "по-деловому и внимательно".

Представитель гамбургского ведомства по делам иностранцев заявил, что власти Гамбурга высылают из страны только тех, кто совершил уголовное преступление либо представляет собой угрозу безопасности, а также тех, кто отказался проходить процедуру идентификации личности. В случае покончившего с собой речь якобы идет о человеке, приговоренном судом за кражу, попытки причинить тяжкие телесные повреждения, сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и нарушения закона о наркотических веществах. В министерстве по делам беженцев Афганистана в свою очередь сообщили, что совершивший суицид молодой человек был найден в одном из временных лагерей размещения для беженцев в Кабуле. До депортации он прожил в Германии 8 лет.

Новая порция критики в адрес Зеехофера

Во вторник, 10 июля, Хорст Зеехофер отчасти в ироничном тоне прокомментировал высылку 69 афганцев, заявив, что это случилось в канун его 69-летия. "Это гораздо больше того, что до сих пор считалось обычным", - добавил министр. Ряд политиков потребовали отставки Зеехофера из-за его высказываний. При этом министр, как отмечает агентство dpa, не заявил о неуместности тона своих высказываний, уточнив, что во вторник он еще не знал о самоубийстве мигранта.

Председатель фракции партии "Союз-90"/"зеленые" в бундестаге Катрин Гёринг-Экардт (Katrin Göring-Eckardt) заявила, что в случае Зеехофера решения о человеческих судьбах находятся "в неправильных руках". Представитель Левой партии Улла Йельпке (Ulla Jelpke) предположила, что Зеехофер "видимо, имеет неизлечимый дефицит человечности". По мнению Йельпке, уже давно пора, чтобы канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) "выставила его вон". Политик также потребовала прекратить депортации в Афганистан.

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