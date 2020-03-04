 В Кабуле в результате нападения погибли 27 мирных жителей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.03.2020

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Мир

В Кабуле в результате нападения погибли 27 мирных жителей

Нападению в Кабуле подверглись участники траурной церемонии, на которой присутствовали и представители афганского правительства. Талибы утверждают, что не имеют никакого отношения к атаке.

Афганские силовики возле места нападения в Кабуле

Афганские силовики возле места нападения в Кабуле

В столице Афганистана Кабуле в результате нападения на траурную церемонию, в которой участвовали и представители правительства страны, погибли не менее 27 человек, в том числе женщины и дети, еще 55 человек были ранены, сообщил представитель МВД Афганистана в пятницу, 6 марта. Ежегодная траурная церемония проводилась в память о лидере шиитских формирований Абдуле Али Мазари, скончавшемся 25 лет тому назад.

По сообщению МВД, участники мероприятия были обстреляны с территории одной из строек в западной части Кабула. Среди присутствовавших был и премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла. Охрана эвакуировала целый ряд высокопоставленных представителей правительства страны.

Это первое крупное нападение в Кабуле со времени заключения исторического мирного соглашения между США и исламским радикальным движением "Талибан" в конце февраля. Талибы заявили, что они не имеют никакого отношения к этой атаке. В 2019 году на церемонию в память о Мазари также было совершено нападение, в результате которого погибли не менее 11 человек. Тогда ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламский джихад".

Правительство ФРГ осудило нападение в Кабуле

Правительство ФРГ резко осудило нападение в Кабуле, указав, что оно имеет целью затруднить поиск мирного урегулирования в Афганистане. "Германия будет и впредь стоять на стороне Афганистана в борьбе с терроризмом", - подчеркнул представитель МИД ФРГ.

29 февраля США и талибы подписали в Дохе мирное соглашение, предусматривающее вывод всех американских и иностранных войск из Афганистана. Талибы обязались бороться с террористическими группировками "Аль-Каида" и "Исламский джихад" и вступить в переговоры с правительством в Кабуле об установлении прочного мира.

Со времени подписания мирного соглашения с США талибы совершили уже десятки новых нападений.

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    Проблемная провинция Гильменд

    Согласно отчету Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, почти половина выращенного в Афганистане в 2013 году опийного мака приходится на южную провинцию Гильменд, которая считается оплотом "Талибана". Местные власти пытаются противостоять выращиванию мака, позволяя себе уничтожать его посевы на полях и разрушать источники орошения земель.

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    Безнадежное дело?

    Поддержку в борьбе с наркотиками Кабул получает также из Вашингтона. В начале 2013 года Афганистан и США подписали договор, по которому Кабул получит 250 млн долларов для улучшения работы судебных органов и полиции. Важную роль тут играет и борьба с посевами опийного мака. Тем не менее, по данным афганских властей, в 2011 году почти 200 тыс крестьянских хозяйств жили за счет его выращивания.

  • Растущий на полях мак

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Бизнес для "Талибана"

    Выгоду от торговли наркотиками извлекают и радикальные исламисты: как правило, крестьяне платят отчисления талибам, которые с помощью этих денег финансируют свою борьбу с правительством в Кабуле и войсками международной коалиции. Между тем до свержения режима талибов в 2001 году выращивание опийного мака в Афганистане было строго запрещено.

  • Накозависимые афганские дети

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Наркозависимые дети

    Большие объемы выпуска опиума и героина приводят к росту числа наркоманов. Наркотики в Афганистане не только производят, но и потребляют в крупных масштабах. По оценкам ООН, почти полмиллиона афганцев являются наркозависимыми, среди них 300 тысяч детей.

    Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов


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