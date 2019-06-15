В Италии свыше 50 тысяч человек эвакуировали из-за бомбы

Около 54 тысяч человек в воскресенье, 15 декабря, были эвакуированы из города Бриндизи на юго-западе Италии в связи с обезвреживанием неразорвавшейся британской авиабомбы времен Второй мировой войны. Как уточняет агентство ANSA, на месте работали не менее 15 военных, 250 волонтеров и свыше тысячи сотрудников органов правопорядка. Население Бриндизи составляет около 87 тысяч человек.

Спасателям пришлось перекрыть свыше 40 подъездов к городу. Все жители в радиусе 1,5 км от места работ покинули дома, была прекращена подача газа в здания, находившиеся в пределах 500 метров от зоны обезвреживания.

Железнодорожные перевозки и воздушное сообщение также были частично ограничены.

Агентство AGI передало о временном переводе 217 заключенных в другие пенитенциарные заведения.

Самая масштабная операция по обезвреживанию

Как уточняет агентство AFP, обезвреживание авиабомбы стало самой масштабной операцией подобного рода в стране.

Извлечение снаряда прошло успешно, теперь его предстоит доставить в карьер, где 16 декабря его подорвут.

Британская бомба длиной в один метр и весом около 200 килограммов была найдена 2 ноября во время ремонтных работ в районе местного кинотеатра.

Сотни тысяч неразорвавшихся бомб

В Италии и Германии в земле все еще лежит множество бомб, оставшихся со времен Второй мировой войны. Несмотря на покрывшую их многолетнюю ржавчину, взорваться они могут в любой момент.

По данным экспертов на 2012 год, под землей и под водой в ФРГ оставались еще около 100 тысяч бомб. Союз охраны окружающей среды (BUND) предполагал, что на дне Балтийского моря находятся еще как минимум 40 тысяч тонн химических боеприпасов, которые после 1945 года были выброшены ГДР и союзниками в море во время "холодной войны".

Смотрите также:

"А вчера была война": выставка в Эссене показывает следы ужаса Окаменевший "Conflict. Time. Photography" ("Конфликт. Время. Фотография") – так называется выставка военной фотографии в Эссене. Ее тема – не сама война, но ее следы: на земле, зданиях, на телах и лицах людей. Как на лице этого морского пехотинца, сфотографированного Доном Маккаллином во Вьетнаме в 1968 году.

"А вчера была война": выставка в Эссене показывает следы ужаса А зори здесь тихие Выставка собрала работы почти шестидесяти фотографов. Снимки сделаны на протяжении последних полутора веков на всех континентах. Тридцатилетняя Хлоэ Мэтьюс отправилась с камерой на поля наиболее кровавых битв Первой мировой – например, в леса, которыми поросли Верденские высоты.

"А вчера была война": выставка в Эссене показывает следы ужаса Ад, южная сторона Этот снимок, ставший одной из икон военной фотографии, был сделан немецким фотографом Рихардом Петерсом (Richard Peters) в Дрездене в сентябре 1945 года, через семь месяцев после уничтожения города. Он носит прозаическое название "Вид с ратуши в южную сторону".

"А вчера была война": выставка в Эссене показывает следы ужаса Десять лет спустя Фотограф-любитель Пьер Антони-Туре по основной профессии был архитектором. Возможно, именно поэтому его особенно интересовали разрушенные здания. Этот снимок был сделан в Реймсе в 1927 году. Восстановление разрушенного в годы Первой мировой собора продлилось два десятилетия.

"А вчера была война": выставка в Эссене показывает следы ужаса "Фотосафари" на фоне руин Уникальный снимок: члены эссенского фото-кружка встретились в начале 1946 года для совместных съемок. До войны они снимали архитектурные и природные красоты. Теперь – руины родного города.

"А вчера была война": выставка в Эссене показывает следы ужаса Точечный удар Выставка разбита на тематические разделы: "неделю спустя", "год спустя", десятилетия спустя… Часто мы не видим самих разрушений или жертв – как на фотографии Люка Делахайе "Бомбардировака талибана".

"А вчера была война": выставка в Эссене показывает следы ужаса Следы на песке В течение полугода Софи Ристельхубер (Sophie Ristelhuber) наблюдала следы война в Персидском заливе (1991 год). Они заметны и четверть века спустя.

"А вчера была война": выставка в Эссене показывает следы ужаса Война и мир Оставленные войной шрамы не стираются веками, а мирная жизнь вокруг лишь подчеркивает абсурд и ужас случившегося – как этот полуразрушенный дом на окраине Кабула. Автор: Анастасия Буцко

