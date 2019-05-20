 В Италии капитана Sea Watch обвиняют в перевозке нелегалов | Новости из Германии о Европе | DW | 20.05.2019

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Европа

В Италии капитана Sea Watch обвиняют в перевозке нелегалов

Зампремьер-министра и глава МВД Италии Сальвини одобрил выдвижение обвинений против капитана судна немецких спасателей-волонтеров, ранее конфискованного итальянскими властями.

Корабль Sea Watch 3

Корабль "Sea Watch 3"

Прокуратура итальянского города Агридженто обвиняет капитана судна немецкой благотворительной организации Sea Watch Артуро Ченторе в пособничестве нелегальной миграции. Об этом представитель Sea Watch сообщил в понедельник, 20 мая, выразив уверенность, что следственные действия "ни к чему не приведут", так как спасатели соблюдают международное право и им "нечего скрывать".

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Заместитель премьер-министра и глава МВД Италии Маттео Сальвини, который был изначально против принятия спасенных судном "Sea Watch 3" мигрантов, одобрил выдвижение обвинений в адрес капитана Ченторе.

Судно "Sea Watch 3" ранее спасло 65 мигрантов у берегов Ливии, после чего 18 мая вошло в итальянские воды. Сначала сойти с борта судна на остров Лампедуза позволили 18 мигрантам, среди которых были дети с родителями, а также один тяжело больной мужчина. 19 мая итальянские власти доставили на остров Лампедуза остальных 47 находившихся на борту мигрантов, при этом само судно было конфисковано и доставлено в сицилийскую Ликату.

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