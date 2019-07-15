В Италии изъяли ракету "воздух - воздух" в ходе рейда против экс-участников боев в Донбассе

Антитеррористическое подразделение государственной полицейской службы Италии (DIGOS) в Турине провело спецоперацию, в ходе которой задержало трех человек и изъяло арсенал оружия, в частности, ракету класса "воздух - воздух", предположительно принадлежавшую крайне правым экстремистам, "в прошлом принимавшим участие в конфликте" в Донбассе. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщили в пресс-службе полиции.

Расследование было начато около года назад. Полицейское управление Турина в сотрудничестве с Центральным управлением превентивного противодействия преступности взяло под контроль ряд лиц, связанных с ультраправыми и "участвовавших в боевых действиях в Донбассе", говорится в сообщении.

Задержаны граждане Италии и Швейцарии

В результате путем прослушивания телефонных разговоров и отслеживания передвижений были получены доказательства того, что один из попавших под наблюдение - уроженец Галларате в итальянской провинции Варесе - участвовал в продаже ракеты, впоследствии обнаруженной в провинции Павия. Задержаны также двое его соучастников - граждане Италии и Швейцарии. По данным информагентств, речь шла о французской ракете типа Matra Super 530, использующейся, в частности, вооруженными силами Катара.

В ходе рейда были также изъяты девять штурмовых автоматических винтовок, один пулемет, семь пистолетов, три охотничьих ружья, 20 штыков, около тысячи патронов, а также несколько табличек с нацистской символикой.

Как уточняет агентство dpa, арсенал был обнаружен в доме 60-летнего Фабио дель Берджоло из Галларате. По данным издания Varese News, мужчина много лет был членом ультраправой политической партии Новая сила (Forze Nuova), а также был кандидатом в Сенат от этой политической силы.

Forze Nuova была основана под Римом в 1997 году. Ее идеология базируется на крайнем национализме, католическом традиционализме и наследии итальянского фашизма.

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