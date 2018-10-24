 В Испании предстанут перед судом бывшие лидеры Каталонии | Новости из Германии о Европе | DW | 25.10.2018

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Европа

В Испании предстанут перед судом бывшие лидеры Каталонии

Девяти каталонским политикам инкриминируется мятеж в связи с односторонним провозглашением независимости Каталонии в 2017 году. Экс-глава региона Пучдемон под суд не попадет, поскольку находится в изгнании.

Ориол Жункерас, наряду с другими лидерами сепаратистов, скоро окажется на скамье подсудимых

Ориол Жункерас, наряду с другими лидерами сепаратистов, скоро окажется на скамье подсудимых

В Испании 18 бывших лидеров движения за независимость Каталонии предстанут перед судом. Девяти из них инкриминируется мятеж в связи с попыткой отделения Каталонии от Испании в октябре 2017 года, сообщил Верховный суд в Мадриде в четверг, 25 октября. За попытку мятежа в Испании предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет.

По решению Верховного суда, на скамье подсудимых, в числе прочих, окажется бывший заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас. В настоящее время Жункерас вместе с целым рядом других лидеров каталонских сепаратистов находится в следственном изоляторе.

Суд, однако, не будет рассматривать дело бывшего лидера сепаратистов Карлеса Пучдемона, поскольку тот находится в изгнании в Бельгии, а испанское правосудие не позволяет вести подобный процесс в отсутствии обвиняемого. Верховный суд не назначил дату судебного процесса, однако, по сообщениям испанских СМИ, он, по всей видимости, откроется в начале 2019 года.

Обострение конфликта

Конфликт с Мадридом вокруг независимости Каталонии резко обострился в 2017 году после того, как Пучдемон провел референдум об отделении этого региона от Испании. Органы юстиции Испании признали незаконным референдум, на котором большинство участников проголосовали за независимость.

В конце октября 2017 года Пучдемон провозгласил независимость Каталонии от Мадрида. Правительство Испании, однако, сместило его и объявило в розыск.

На местных выборах в Каталонии в декабре 2017 года сепаратистские партии вновь одержали победу, однако так и не смогли выработать единую стратегию обретения независимости.

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  • Гражданская война в Испании

    Каталония на пути к независимости

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  • Spanien Barcelona - Katalanische Regierung und Abgeordnete singen Nationalhymne von Katalonien (Reuters/A. Gea)

    Каталония на пути к независимости

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    Спустя 10 дней после проведения незаконного референдума, каталонское правительство принимает документ о независимости региона. "Мы учреждаем Каталонскую республику в качестве независимого и суверенного государства", говорится в нем. Однако провозглашение независимости было отложено.

  • Мариано Рахой

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  • Spanien Katalonien Separatisten feiern in Barcelona (Reuters/Y. Hermann)

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  • Spanien - Demonstrationen für die Einheit von Spanien und Katalonien in Barcelona (Reuters/Y. Herman)

    Каталония на пути к независимости

    Массовая демонстрация противников независимости Каталонии

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  • Spanien Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Puigdemont (Getty Images/D. Ramos)

    Каталония на пути к независимости

    Бегство в Брюссель

    Лишенный Мадридом полномочий глава Каталонии Карлес Пучдемон выехал 30 октября с соратниками из Барселоны в Бельгию. В Испании сепаратистов обвиняют в мятеже, бунте и нецелевом использовании государственных средств. Однако сам Пучдемон заявил, что не будет просить политического убежища, а вернется в Испанию, если ему будет гарантировано справедливое судебное разбирательство.

    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


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