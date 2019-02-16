 В Испании перезахоронят диктатора Франко до выборов в апреле | Новости из Германии о Европе | DW | 17.02.2019

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Европа

В Испании перезахоронят диктатора Франко до выборов в апреле

Социалистическое правительство Испании перезахоронит диктатора Франсиско Франко до 28 апреля. Родственникам откажут в возможности захоронения останков в семейном склепе в Мадриде.

155-метровый крест над мавзолеем жертв гражданской войны в Испании, где захоронен диктатор Франсиско Франко

155-метровый крест над мавзолеем жертв гражданской войны в Испании, где захоронен диктатор Франсиско Франко

Правительство Испании, представленное Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП), намерено перезахоронить останки диктатора Франсиско Франко еще до досрочных парламентских выборов 28 апреля. О постановлении об эксгумации совета министров в Мадриде сообщила глава испанского Минюста Долорес Дельгадо. По ее словам, родственникам Франко предоставляется возможность в течение 15 дней решить, где должны быть перезахоронены останки после их извлечения из мавзолея Долины павших - мемориального комплекса жертв гражданской войны 1936-39 годов, расположенного в 52 километрах от Мадрида.

Внуки диктатора ранее заявили, что одобрят эксгумацию только при условии перезахоронения останков в семейном склепе - в крипте мадридского кафедрального собора Богородицы Альмудены. Однако министр юстиции подчеркнула, что этого правительство Испании не допустит, и если родственники не предложат альтернативу, то власти сами выберут новое место захоронения Франко.

Собор, расположенный рядом с королевским дворцом в самом центре столицы, является одним из наиболее посещаемых мест города. Мадрид опасается, что перезахоронение в Альмудене чревато ростом популярности личности диктатора и "массовым паломничеством" к его новой могиле, в частности, среди правых экстремистов.

Дискуссия о перезахоронении Франко

Споры о перезахоронении продолжаются уже несколько месяцев. Могила диктатора вновь оказалась в фокусе испанской политики после возвращения социалистов к власти в июне 2018 года. По мнению правительства, нынешняя могила "служит восхвалению диктатуры" и "наносит вред демократии", является для нее позором и "главным препятствием на пути к миру и согласию" в Испании.

Контекст

После многолетних споров власти Испании решили перезахоронить останки экс-диктатора Франсиско Франко. Однако закон дает родственникам покойного возможность этому помешать. (24.08.2018)

В ноябре 1936 года испанские сталинисты с помощью сотрудников НКВД учинили расправу над "врагами народа" - представителями мадридской интеллигенции. DW - с подробностями той трагедии. (07.11.2016)

80 лет назад началась гражданская война в Испании. Была ли эта она столкновением демократии и фашизма, и что о ней скрывал СССР, DW рассказал испанский историк Сесар Видаль Мансанарес. (18.07.2016)

Как указала ранее в интервью DW мадридский социолог Габриэла Роспиде, многих испанцев возмущает не факт эксгумации, а то, что ИСРП сделала перезахоронение Франко приоритетом своей политики.

Гражданская война в Испании

В базилике мемориального комплекса жертв гражданской войны 1936-39 годов помимо диктатора Франко покоятся почти 35 тысяч человек. Война, бушевавшая в Испании с 18 июля 1936 по апрель 1939 года, стала трагедией для страны и ее народа и унесла миллион жизней.

Генерал Франко пришел к власти в 1939 году, подняв мятеж против правительства "Народного фронта", созданного социалистами, коммунистами и левыми либералами, победив его в трехлетней гражданской войне и ликвидировав Испанскую республику. Франко, установивший правый авторитарный режим и совмещавший посты главы государства, правительства и верховного главнокомандующего, носил титул "каудильо" (вождь, предводитель) и руководил страной до своей смерти в 1975 году.

Он был похоронен в мемориальном комплексе Долина павших - в храме-усыпальнице в глухой горной местности, принадлежащем аббатству бенедиктинцев.

Социалисты, правившие Испанией с 1982 по 1994 и с 2004 по 2011 годы, сначала не интересовались могилой Франко, которая находится у подножия главного алтаря крипты храма. В 2007 году, когда у них было устойчивое большинство в парламенте, в Испании был принят закон "Об исторической памяти", согласно которому Долину павших предполагалось превратить в мемориал жертвам франкизма. Тогда реализация закона застопорилась с потерей ИСРП парламентского большинства.

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    От винтовок до истребителей

    Сегодня советское оружие в Испании разбросано по музеям и хранится в воинских частях страны. В 1930-е оно поставлялось по морю правительству Народного фронта, воевавшему с генералом Франсиско Франко. По данным Госархива Испании, СССР поставил 648 самолетов, более 400 единиц бронетехники, 1200 артиллерийских орудий, 4 торпедных катера, 340 минометов, 20,5 тысячи пулеметов и 500 тысяч винтовок.

  • парад в честь Франко, май 1939 года

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    На службе Франко

    Все уцелевшое в ходе боев оружие в итоге оказалось в руках франкистов и использовалось ими долгие годы. После Второй мировой войны на Западе настороженно относились к режиму Франко и оружия ему не продавали, так что советские трофеи стали для него хорошим подспорьем. Дольше всего в строю оставались советские танки. В качестве учебных машин испанцы пользовались ими до начала 1970-х годов.

  • Самолет И-15

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    "Курносые" самолеты и пилоты

    Самолет И-15, образец которого выставлен в мадридском музее авиации, прозвали в Испании "чато" (курносый) - по форме передней части фюзеляжа, а также потому, что пилотировавшие их русские представлялись испанцам курносыми. И-15 считался очень маневренным истребителем. Именно на нем летом 1937 года лейтенант Михаил Якушин впервые в истории авиации сбил бомбардировщик противника в ночном бою.

  • Истребитель И-16

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    И "муха", и "крыса"

    Истребитель И-16 республиканцы называли "моска" (муха), а франкисты - "рата" (крыса). После Гражданской войны порядка 130 трофейных советских самолетов, включая И-16, оказались в испанских ВВС и оставались на вооружении до середины 1950-х годов. Этот экспонат музея авиации находится в рабочем состоянии и время от времени поднимается в воздух.

  • танк Т-26

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    "Броня крепка, и танки наши быстры"

    Испания стала первым местом боевого применения Т-26, созданного в СССР в 1933 году на основе английского танка Vickers. Т-26 участвовал в боях за Мадрид, на реке Эбро и в других сражениях войны. На вооружении испанской армии он находился три десятилетия. Сегодня в стране сохранилось более 20 этих танков. Один из них стоит у плаца механизированной дивизии "Сан-Марсиаль" под Мадридом.

  • танк Т-26

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    Сколько стоит угнать танк

    СССР поставил в Испанию около 300 танков Т-26. Но скоро часть из них оказалась у Франко. Танк настолько понравился генералу, что он установил награду в 500 песет (свой месячный оклад) за каждый угнанный у республиканцев Т-26. В мадридском музее бронетехники стоит одна из краденых машин. Передняя часть башни раскрашена в цвета франкистского флага - чтобы "свои" не приняли танк за республиканский.

  • броневик ФАИ

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    Республиканцы любили бронемашины

    Танки, по воспоминанию советских советников, ополченцы-республиканцы осваивали плохо и плохо на них воевали. Другое дело бронемашины! Ведь их использование особой подготовки не требовало. Броневики частично поставляли из СССР, а частично собирали на военном заводе в Валенсии - на базе автомобиля ЗИС-5. Испанский клон советского легкого броневика ФАИ выставлен в мадридском музее бронетехники.

  • 45-мм полуавтоматические противотанковые пушки

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    "Сорокопятка"

    Знаменитые "сорокопятки" - 45-мм полуавтоматические противотанковые пушки - изготовлялись в СССР в 1930-е годы по лицензии немецкой фирмы Rheinmetall. В Испанию попали первые серийные образцы этого оружия, а трофейные "сорокопятки" долгие годы оставались на вооружении испанской армии. Одна из них до сих пор находится на территории расквартированного под Мадридом 12-го полка полевой артиллерии.

  • пулемет Максим

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    "Максим" с инструктором

    В Испанию было поставлено по разным данным от 3200 до 3750 пулеметов "Максим". Одним из инструкторов, обучавших испанцев стрельбе, был Александр Родимцев, впоследствии генерал - герой Сталинградской битвы. В своих мемуарах он описал "успешную" работу этого пулемета при отражении атаки франкистов под Мадридом. Пулеметное гнездо с "Максимом" воспроизведено частным военным музеем столицы.

  • Ручной пулемет Дегтярева

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    "Сковородки"

    Ручной пулемет Дегтярева, пехотный (на фото) и танковый, образца 1928/29 годов, испанцы называли "сартен" (сковородка) - по форме его дискового магазина. Как рассказали DW в музее бронетехники, "сковородки", предназначенные в основном для стрельбы короткими очередями, в руках разгоряченных испанцев, норовивших сразу выпустить в ненавистного врага весь диск, порой перегревались и выходили из строя.

  • Винтовка Мосина

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    "Трехлинейная винтовка на брезентовом ремне"

    Винтовку Мосина испанцы любили за безотказность и простоту устройства. Любят ее и сейчас - коллекционеры оружия, стрелки-спортсмены и охотники. Об этом DW рассказал Альфонсо Руис де Кастро (на фото), директор частного военного музея и оружейного магазина Soldiers в Мадриде. По его словам, большим спросом у коллекционеров пользуются и советские пистолеты, поставленные в свое время в Испанию.

  • револьвер Наган

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    Наган и другие

    Испания всегда была крупнейшим производителем револьверов и пистолетов. Большое количество этого оружия производилось в стране и в 1930-е годы. Тем не менее СССР тоже поставлял республиканцам стоявшие на вооружении в Красной армии револьверы "Наган", пистолеты "Маузер" и ТТ. Их прекрасно сохранившиеся образцы выставлены в частном музее Руиса де Кастро.

    Автор: Виктор Черецкий, Мадрид


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От диктатуры к демократии - история Германии после Гитлера

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Почему в Испании сохранилось много советского оружия

Оружие, поставленное Сталиным в Испанию в 1930-е годы, перед тем как попасть в музеи, десятилетиями служило режиму, который в СССР называли фашистским. Подробности в фотогалерее DW. (04.01.2019)  

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Внуки Франко не дают перезахоронить бывшего испанского диктатора 06.11.2018

Правительство Испании хочет убрать останки генерала Франко из мемориала жертв гражданской войны в Долине павших, но не может этого сделать без согласия семьи покойного.

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