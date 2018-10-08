 В Испании обвиняемый в похищении младенцев врач избежал тюремного заключения | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

В Испании обвиняемый в похищении младенцев врач избежал тюремного заключения

Суд в Мадриде признал виновным гинеколога, который в 1969 году забрал ребенка у родной матери и передал в приемную семью. Требование стороны обвинения не удовлетворено из-за истечения срока давности.

Акция протеста в первый день судебного процесса, июнь 2018

Акция протеста в первый день судебного процесса, июнь 2018

Обвиняемый в похищении младенцев в Испании во времена диктатуры Франсиско Франко врач избежал тюремного заключения. Соответствующее решение суд в Мадриде принял в понедельник, 8 октября, в связи с истечением срока давности. Сторона обвинения требовала приговорить бывшего гинеколога к 11 годам лишения свободы.

Судебный процесс в отношении 85-летнего Эдуардо Вела начался в конце июня. 49-летняя женщина обвинила врача в том, что в 1969 году он отнял ее у матери после родов в клинике и передал в приемную семью. При этом родной матерью была зарегистрирована приемная.

Контекст

Бывший глава испанского государства не станет объектом расследования в связи с просочившимися в прессу данными о его возможной причастности к коррупционным скандалам. (25.07.2018)

80 лет назад, 17-18 июля 1936 года, началась гражданская война в Испании. Одной из самых темных ее страниц остается история "испанского золота", вывезенного в Советский Союз. (18.07.2016)

Суд признал бывшего врача виновным в подделке документов, незаконном удочерении и лишении свободы. В свою очередь, Вела отверг выдвинутые обвинения, заявив, что практически ничего не помнит о событиях в клинике, которая ныне закрыта.

Срок давности - 10 лет

Девушка узнала, что была удочерена, лишь после своего 18-летия. Однако она не рассматривала возможность своего похищения до 2010 года, а жалобу в суд подала двумя годами позднее. При этом по самым серьезным обвинениям в ограничении свободы срок давности составляет 10 лет. Женщина намерена обжаловать приговор в Верховном суде.

Историки и активисты подозревают, что во времена диктатуры Франко могли быть похищены десятки тысяч младенцев, которых передавали бездетным парам. Следствие по большинству из 2 тысяч случаев, о которых было заявлено, завершено из-за истечения срока давности.

Смотрите также:

  • Девочка с ружьем

    Мир детства - мир счастья?

    Девочка с ружьем

    Всего восемь лет от роду, а уже с оружием в руках. Эта американская девочка страшно боится зомби. Правда, родители подарили ей игрушечное ружье не по этой причине: в США развит культ оружия. Автор снимка - бельгийский фотограф Ан-Софи Кестелейн.

  • Сибирские модели

    Мир детства - мир счастья?

    Сибирские модели

    Сибирячки славятся своей красотой, и многие из них с детства мечтают о карьере топ-модели. Международные модельные агентства не проходят мимо этого явления стороной. Лондонский фотограф Анастасия Тейлор-Линд запечатлела нелегкие будни занимающихся в школах манекенщиц девчушек. "Сибирские модели" - так называется серия ее работ.

  • Девочка-клоун

    Мир детства - мир счастья?

    Клоун, который облегчает страдания

    Эта 10-летняя гаитянская девочка любит перевоплощаться в клоуна и веселить людей. Разрушительное землетрясение, произошедшее на Гаити в 2010 году, нанесло непоправимый ущерб жителям островного государства. "Многих людей постигло большое горе, поскольку землетрясение лишило их крова, унесло жизни родных и друзей. А моя клоунада доставляют им хоть немного радости", - говорит она.

  • Аникет из Индии

    Мир детства - мир счастья?

    Мальчик, мечтающий полететь в космос

    Десятилетний Аникет - житель одного из бедных кварталов Нью-Дели. Он обожает программы познавательного телеканала Discovery. После того как мальчик посмотрел передачу о Вселенной, он грезит о том, чтобы полететь на Луну. "Это наверняка здорово - посмотреть на Землю из космоса", - говорит Аникет. Этот снимок сделан нидерландцем Крисом де Боде. Его фотоработы посвящены детским мечтам.

  • Сирийские беженцы

    Мир детства - мир счастья?

    Сирийские беженцы

    Бедность и нищета царят в некогда процветавшем сирийском мегаполисе Алеппо. На фото запечатлена семья беженцев, которые со скромными пожитками в руках спешат покинуть разрушенный город. Возможно, в надежде на счастье и покой они мечтают добраться до Европы. Снимок сделан шведским фоторепортером Никласом Хаммастрёмом.

  • В секторе Газа

    Мир детства - мир счастья?

    Военное детство

    Около 54 тысяч детей среди тех, кто лишился крыши над головой в результате обстрелов сектора Газа летом 2014 года. 27-летняя Эман Мохаммед, сама - мать двоих детей, выросла на этой территории и о войне знает не понаслышке. В 19-летнем возрасте девушка увлеклась фотографией и продолжает заниматься ею по сей день. На своих снимках она запечатлевает женщин и детей - жителей опасного региона.

  • Йеменские школьницы

    Мир детства - мир счастья?

    Йеменские школьницы

    Палестинский фотограф Лаура Бушнак документирует изменения, происходящие в жизни девочек и женщин - жительниц мусульманских стран. Запечатленным на снимке юным жительницам Йемена повезло: они учатся в школе. А вообще в этой стране бытует пословица: девушка покидает дом только дважды: когда выходит замуж и когда умирает.

  • Джеймс Скотт

    Мир детства - мир счастья?

    Портрет юного дворянина

    На выставке представлены и исторические работы. Облаченный в дворянскую одежду бравый мальчик стоит с ружьем в руке, в сопровождении двух охотничьих псов. Предполагается, что на картине кисти голландского живописца Абрахама Ламбертсона ван ден Темпеля изображен ни кто иной, как Джеймс Скотт - внебрачный сын короля Англии Карла II.

  • Свободный час в амстердамском сиротском приюте

    Мир детства - мир счастья?

    Свободный час в сиротском приюте

    В XIX веке жизнь сиротских приютов в Амстердаме шла строго по расписанию: регулярные молитвы, уроки чтения и письма, занятия по шитью. Все воспитанники носили форменную одежду. Оставшихся без родителей внебрачных детей в сиротские приюты не принимали. Их отдавали в богадельни, причем без права на образование. Эта картина - творение немецкого художника Макса Либермана (Max Liebermann).

    Автор: Сюзанне Кордс, Наталия Королева


Смотреть видео 05:35
Now live
05:35 мин

Торговля детьми - в Сербии похищают младенцев на продажу

Контекст

Мир детства - мир счастья?

Детство - не всегда безмятежное счастье. Посвящением самым беззащитным жителям нашей планеты стала выставка, развернутая в Музее имени Ханса Арпа в прирейнском местечке Роландсэк. (05.11.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Поздняя беременность: за и против  

Торговля детьми - в Сербии похищают младенцев на продажу  

Нигерия: почему до сих пор не нашли похищенных школьниц?  

Реклама

Самые читаемые

В колонии в Омске произошел массовый бунт  

Европарламентарии ожидают извинений от главы МИД Великобритании  

Что не устраивает ингушей в установлении границы с Чечней  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно