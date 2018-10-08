В Испании обвиняемый в похищении младенцев врач избежал тюремного заключения

Обвиняемый в похищении младенцев в Испании во времена диктатуры Франсиско Франко врач избежал тюремного заключения. Соответствующее решение суд в Мадриде принял в понедельник, 8 октября, в связи с истечением срока давности. Сторона обвинения требовала приговорить бывшего гинеколога к 11 годам лишения свободы.

Судебный процесс в отношении 85-летнего Эдуардо Вела начался в конце июня. 49-летняя женщина обвинила врача в том, что в 1969 году он отнял ее у матери после родов в клинике и передал в приемную семью. При этом родной матерью была зарегистрирована приемная.

Суд признал бывшего врача виновным в подделке документов, незаконном удочерении и лишении свободы. В свою очередь, Вела отверг выдвинутые обвинения, заявив, что практически ничего не помнит о событиях в клинике, которая ныне закрыта.

Срок давности - 10 лет

Девушка узнала, что была удочерена, лишь после своего 18-летия. Однако она не рассматривала возможность своего похищения до 2010 года, а жалобу в суд подала двумя годами позднее. При этом по самым серьезным обвинениям в ограничении свободы срок давности составляет 10 лет. Женщина намерена обжаловать приговор в Верховном суде.

Историки и активисты подозревают, что во времена диктатуры Франко могли быть похищены десятки тысяч младенцев, которых передавали бездетным парам. Следствие по большинству из 2 тысяч случаев, о которых было заявлено, завершено из-за истечения срока давности.

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