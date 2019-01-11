 В Иране разбился Boeing 707, выполнявший рейс из Бишкека | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.01.2019

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Мир

В Иране разбился Boeing 707, выполнявший рейс из Бишкека

На борту Boeing 707, выполнявшего рейс из Бишкека в Кередж, находились минимум 10 человек экипажа.

Крушение Boeing 707 в Иране

Крушение Boeing 707 в Иране

Грузовой самолет Boeing 707 разбился в понедельник, 14 января, на подлете к аэропорту в городе Кередж, в 40 километрах к западу от столицы Ирана. Об этом сообщило иранское информагентство Mehr News Agency.

По данным источников, воздушное судно выполняло рейс из бишкекского Манаса в международный аэропорт Payam близ иранского Кереджа

Между тем крушение произошло близ расположенной неподалеку меньшей по размерам воздушной гавани - Fath.

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По предварительным данным, Boeing 707 столкнулся со стеной по периметру аэропорта, разрушив несколько прилегающих к нему построек. Ряд агентств сообщает о том, что самолет принадлежал вооруженным силам Ирана.

Как передает Tasnim News Agency, на борту судна находились минимум десять человек экипажа. По неофициальным данным, они погибли. Иранские СМИ сообщают от том, что уже найдено семь тел.

Причина крушения самолета устанавливается

По данным агентства ISNA,  Boeing 707 "мог быть обстрелян" с земли. Другое агентство Fars News Agency передает, что экипаж судна, по-видимому перепутал один аэропорт с другим в "условиях плохой видимости".

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца направило на место происшествия восемь команд спасателей, а также вертолет для эвакуации возможных пострадавших.

В феврале 2018 года в Иране потерпел крушение пассажирский самолет. На борту находились 66 человек, в том числе 6 членов экипажа и один ребенок, сообщили в иранской авиакомпании Aseman Airlines. Наиболее вероятной причиной крушения названы атмосферные условия.

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    Автор: Ксения Сафронова


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