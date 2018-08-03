В Иране прошли антиправительственные протесты

В ряде городов Ирана в субботу, 4 августа, прошли антиправительственные протесты, собравшие несколько сотен участников. По данным государственных агентств и соцсетей, протесты прошли в Тегеране, Ширазе, Кередже и Куме. Недовольство иранцев вызвало ухудшение уровня жизни вследствие подорожания цен на товары первой необходимости и инфляции.

Новый виток инфляции в Иране вызван санкциями со стороны США, которые вновь будут действовать с 7 августа. Кроме того, иранцы протестовали против коррупции и политики правительства. В пятницу в Эштехарде полиция разогнала митинг численностью в 500 человек - протестующие бросали камни в шиитскую духовную школу.

В конце июня в Иране протесты из-за нехватки воды вылились в столкновения с полицией. Митингующие в городе Хорремшехр забросали правоохранительные органы камнями и строительным мусором. В ответ полицейские применили слезоточивый газ. Был нанесен ущерб нескольким сооружениям, включая Музей священной обороны, посвященный восьмилетней войне против Ирака, и одному из мостов.

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