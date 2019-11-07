В Иране произошло крупное землетрясение

Геологическая служба США (USGS) в ночь на пятницу, 8 ноября, зафиксировала в Иране землетрясение магнитудой 5,9. Первый толчок произошел в 02.17 по местному времени (01.47 мск) недалеко от границы Исламской Республики с Азербайджаном и Арменией. Иранские СМИ сообщили о четырех афтершоках магнитудой от 4,1 до 4,8. По данным иранских сейсмологов, эпицентр находился в 120 км к юго-востоку от города-миллионника Табриз в провинции Восточный Азербайджан.

Погибли не менее четырех человек, как минимум 70 человек пострадали, передает государственное телевидение Ирана. Толчки могли ощутить не менее 20 млн человек, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Представители USGS предупредили о "возможном значительном количестве жертв".

Иран является одним из наиболее сейсмически активных регионов в мире. Так, в июле в провинции Хузестан произошло землетрясение магнитудой 5,6, в результате которого пострадали десятки людей. Одно из крупнейших по числу жертв землетрясений за последние десятилетия на территории Ирана было зафиксировано в июне 1990 года. Тогда погибли около 40 тысяч человек, еще 300 тысяч получили ранения, а около полумиллиона человек остались без крыши над головой.

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