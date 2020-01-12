В Иране продолжаются антиправительственные протесты

В Иране, после того, как Корпус стражей исламской революции признал свою ответственность за обстрел украинского "Боинга", который привел к его крушению, продолжаются антиправительственные протесты. В воскресенье, 13 января, в протестах в Тегеране приняло участие, по меньшей мере, 3 тысячи человек.

Ситуация осложняется практически нулевым освещением демонстраций в иранских СМИ. Согласно появившимся в соцсетях видеороликам, в Тегеране на улицы вышли студенты, вступившие в схватки с полицией. На роликах видно и применение полицией слезоточивого газа. По крайней мере часть протестующих выкрикивала лозунги против иранского духовного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Между тем в субботу президент США Дональд Трамп обратился в своем Twitter к "отважным жителям Ирана, страдающим долгое время". "Мы внимательно наблюдаем за вашими протестами. Ваше мужество вдохновляет нас", - отметил президент США, написав свой твит на фарси.

Трамп предостерег власти Ирана от жесткого подавления протестов. "Еще одно массовое убийство мирных протестующих и отключение интернета недопустимы", - подчеркнул он.

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