В Иране призвали выслать британского посла за участие в митинге

В Иране депутат меджлиса в воскресенье, 12 января, призвал выслать из страны британского посла Роба Макейра за участие в митинге протеста в Тегеране против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в связи с уничтожением силами КСИР украинского пассажирского самолета PS752. "Будучи послом, следует знать законы и предписания страны и уважать дипломатические критерии", - заявил Алаэддин Боруджерди, который ранее занимал пост заместителя главы МИД Ирана.

Информационное агентство Tasnim цитирует слова депутата, заявившего, что дипломату, который участвует в протестных акциях, касающихся внутренних дел Ирана, нечего делать в Иране. Поэтому министру иностранных дел Ирана Мохаммеду Джавадку Зарифу следует выслать британского посла, считает Боруджерди.

Задержание дипломата

Накануне вечером Роб Макэйр был задержан на несколько часов за участие в протестном мероприятии в Технологическом университете имени Амира Кабира, посвященном гибели украинского авиалайнера. Правоохранительные органы Ирана обвинили его в том, что он провоцировал демонстрантов на совершение "радикальных действий".

Сам Макейр утверждает, что он не принимал участие в демонстрации, начавшейся после траурной церемонии в память о 176 жертвах крушения украинского самолета.

"Могу подтвердить, что я не участвовал ни в каких демонстрациях! Ходил на мероприятие, анонсированное как траурная церемония в память о жертвах трагедии PS752. Вполне нормальное желание - воздать дать уважения: некоторые из жертв были британцами. Ушел через пять минут, когда некоторые стали скандировать лозунги", - написал британский посол в своем микроблоге в Twitter.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выразил обеспокоенность в связи с временным задержанием Роба Макэйра.

"Очень обеспокоен временным задержанием британского посла в Тегеране в Иране. Полное уважение к Венской конвенции является обязательным. ЕС призывает к деэскалации и пространству для дипломатии", - написал Боррель в Twitter.

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