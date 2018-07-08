 В Иране гимнастка арестована за видео с танцами в Instagram | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.07.2018

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Мир

В Иране гимнастка арестована за видео с танцами в Instagram

Гимнастку Маэдэ Ходжабири арестовали за публикацию в Instagram видео с танцами в собственной спальне. Девушку обвинили в нарушении моральных норм.

Гимнастка Маэдэ Ходжабири

Маэдэ Ходжабири

В Иране 18-летняя гимнастка Маэдэ Ходжабири арестована за опубликованные на минувшей неделе в Instagram видео, на которых девушка танцует в собственной спальне. По информации британского издания The Independent, гимнастку обвинили в нарушении моральных норм.

Контекст

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В сюжете на государственном телевидении Ирана девушка объяснила публикацию видео желанием увеличить число подписчиков своей страницы. Ранее Ходжабири опубликовала более 300 роликов со своими танцами. В некоторых из них девушка появлялась без мусульманского головного убора.

Блокировка интернет-ресурсов

В Иране заблокированы Facebook, Twitter и YouTube. На фоне этих блокировок массовое распространение в стране получил мессенджер Telegram, аудитория которого составляет свыше 40 миллионов человек.

Власти заблокировали мессенджер в конце 2017 года на фоне антиправительственных демонстраций, однако позднее сняли ограничения. В апреле суд принял решение о блокировке мессенджера "исходя из требований органов безопасности по противодействию незаконной деятельности". В качестве замены власти в Тегеране предложили пользоваться иранским приложением Soroush.

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    Длинное покрывало, полностью закрывающее тело и лицо. Прорезь для глаз в парандже закрыта плотной сеткой - чачваном. Этот вид одежды распространен в Средней Азии и Афганистане.

    Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова


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Контекст

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

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