В Ираке казнены 12 джихадистов

В Ираке казнены 12 приговоренных к смерти джихадистов. Как сообщили в пятницу, 29 июня, в канцелярии премьера Хейдара аль-Абади, вердикты приведены в исполнение вскоре после вынесения соответствующего постановления главой правительства.

Национальность исламистов не уточняется. Их казнь стала ответом на гибель нескольких иракцев от рук боевиков.

В среду, 27 июня, в районе трассы Киркук-Дияла были обнаружены тела восьми сотрудников силовых ведомств Ирака. Ранее в МВД страны сообщили, что они были похищены боевиками террористической группировки "Исламское государство".

Исламисты распространили видео, в котором потребовали отпустить задержанных ранее сторонниц ИГ в обмен на освобождение заложников. По данным властей, на момент обнародования записи силовики были уже мертвы.

По информации немецких спецслужб, из ФРГ воевать в Сирию и Ирак в общей сложности выехали свыше 950 боевиков. Пятую часть из них составляли женщины, около пяти процентов - несовершеннолетние. На конец 2017 года около трети уехавших вернулись в Германию.

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