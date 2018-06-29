 В Ираке казнены 12 джихадистов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.06.2018

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Мир

В Ираке казнены 12 джихадистов

Казнь боевиков ИГ в Ираке стала ответом на гибель восьми иракских силовиков от рук исламистов.

Один из главарей джихадостов и группа боевиков в Ираке

Один из главарей джихадостов и группа боевиков в Ираке

В Ираке казнены 12 приговоренных к смерти джихадистов. Как сообщили в пятницу, 29 июня, в канцелярии премьера Хейдара аль-Абади, вердикты приведены в исполнение вскоре после вынесения соответствующего постановления главой правительства.

Контекст

Значительная часть оружия, оказавшегося в арсенале ИГ, произведена в Восточной Европе и переправлена в Сирию и Ирак через третьи страны, говорится в докладе Conflict Armament Research. (11.03.2018)

Хотя в военном плане исламисты потерпели в Сирии и Ираке сокрушительное поражение, их идеология до сих пор жива - к примеру, в умах детей, выросших на подконтрольных ИГ территориях. (13.01.2018)

Национальность исламистов не уточняется. Их казнь стала ответом на гибель нескольких иракцев от рук боевиков.

В среду, 27 июня, в районе трассы Киркук-Дияла были обнаружены тела восьми сотрудников силовых ведомств Ирака. Ранее в МВД страны сообщили, что они были похищены боевиками террористической группировки "Исламское государство".

Исламисты распространили видео, в котором потребовали отпустить задержанных ранее сторонниц ИГ в обмен на освобождение заложников. По данным властей, на момент обнародования записи силовики были уже мертвы.

По информации немецких спецслужб, из ФРГ воевать в Сирию и Ирак в общей сложности выехали свыше 950 боевиков. Пятую часть из них составляли женщины, около пяти процентов - несовершеннолетние. На конец 2017 года около трети уехавших вернулись в Германию.

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    Автор: Петер Хилле, Александра Елкина


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