В интернет выложили альтернативную заставку "Игры престолов" (фото)

В немецком регионе Восточная Фризия создали свой вариант видео, которым открываются серии "Игры престолов".
Лер • Любители сериала "Игра престолов" (Game of Thrones) хорошо знакомы с ландшафтами Вестероса, Эссоса и Сотороса, а также разных тамошних островов и архипелагов. В туристическом офисе немецкого региона Восточная Фризия, расположенного на Северном море в земле Шлезвиг-Гольштейн, решили, что их места - ничуть не хуже.
Восточная Фризия - земля открытий
В качестве доказательства здесь сняли трехминутное видео в стиле заставки этого телевизионного эпоса, заменив вымышленные замки и прочие места компьютерными изображениями своих реальных достопримечательностей.
Получилось очень стильно и убедительно, в чем вы можете удостовериться лично, посмотрев ролик, а еще лучше - также посетив эти места.
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Достопримечательности Северного моря
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