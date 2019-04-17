 В интернет выложили альтернативную заставку ″Игры престолов″ (фото) | Кадр дня | DW | 17.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Кадр за кадром

В интернет выложили альтернативную заставку "Игры престолов" (фото)

В немецком регионе Восточная Фризия создали свой вариант видео, которым открываются серии "Игры престолов".

Реальный морской берег на реальном острове Нордернай в Восточной Фризии

Реальный морской берег на реальном острове Нордернай в Восточной Фризии

Лер • Любители сериала "Игра престолов" (Game of Thrones) хорошо знакомы с ландшафтами Вестероса, Эссоса и Сотороса, а также разных тамошних островов и архипелагов. В туристическом офисе немецкого региона Восточная Фризия, расположенного на Северном море в земле Шлезвиг-Гольштейн, решили, что их места - ничуть не хуже.

Восточная Фризия - земля открытий

В качестве доказательства здесь сняли трехминутное видео в стиле заставки этого телевизионного эпоса, заменив вымышленные замки и прочие места компьютерными изображениями своих реальных достопримечательностей.

 

Получилось очень стильно и убедительно, в чем вы можете удостовериться лично, посмотрев ролик, а еще лучше - также посетив эти места.  

Смотрите также: 
Достопримечательности Северного моря

  • Бальтрум (Baltrum)

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Острова

    Германии на Северном море принадлежит двенадцать населенных островов, а также прибрежные территории в землях Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония. Один из фризских островов - Бальтрум, изображенный на фотографии. Он является самым маленьким из них. Площадь составляет всего 6,5 квадратных километра. Самый крупный немецкий остров в Северном море - Зюльт площадью почти сто квадратных километров.

  • Куксхафен, Нижняя Саксония

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Пляжи и корзины

    Пляжные корзины - традиционный атрибут немецких североморских курортов. Изобрели их здесь для защиты от ветра во второй половине XIX века - вскоре после основания в этих местах первых морских здравниц. Однако такие плетеные крытые стулья использовали в Германии уже в XVI веке - в больших холодных помещениях и коридорах для защиты от сквозняков, например, на торговых складах ганзейских купцов.

  • Ваттовое мелководье в районе острова Лангеог

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Ваттовое мелководье

    Между островами и континентальной частью расположено прибрежное мелководье - Ваттовое море, вода из которого уходит во время отливов примерно каждые шесть часов. В 2009 году этот уникальный природный ландшафт получил статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Увидеть обитателей морского дна можно во время специальных пеших экскурсий - Wattwanderungen, которые проводятся здесь для туристов.

  • Остров Йюст

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Тюлени

    Самые известные и популярные представители морской фауны этих мест - обыкновенные тюлени. Они находятся под защитой, а для оставшихся без родителей или потерявшихся детенышей - бельков - здесь работают специальные станции, на которых их готовят к самостоятельной жизни в дикой природе. На фотографии - так сказать, очередные выпускники морского детдома.

  • Гельголанд

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Гельголанд

    В сорока километрах от побережья находится Гельголанд - единственный немецкий остров в открытом море, то есть за пределами территориальных вод Германии. Сейчас здесь насчитывается около полутора тысяч жителей, но при этом число посетителей достигает десяти тысяч человек ежедневно. Остров обладает особым налоговым и таможенным статусом в ЕС, что привлекает любителей беспошлинного шопинга.

  • Халлиг Лангенес

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Халлиги

    В Северном море находится десять особенных небольших островов - халлигов, на которые во время отлива можно, в принципе, добраться по дну. Однако во время ветрового нагона воды или шторма они почти полностью уходят под воду. Поэтому дома и подворья строят здесь на специальных насыпных холмах. Идеальное место для отпуска, если ищешь покой. На фотографии - халлиг Лангенес.

  • Вестерхевер

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Маяки

    В Германии насчитывается более двухсот маяков, из них около семидесяти находятся на Северном море. Все они - разные, отличаются по форме, высоте, окраске. Многие можно посетить, поднявшись на смотровую площадку, а некоторые даже используются для проведения свадебных церемоний, например, этот маяк в северо-фризском Вестерхевере.

  • Хузум

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Хузум

    Одним из самых красивых и привлекательных городов на немецком побережье Северного моря считается Хузум. В живописном старом порту здесь работают многочисленные рестораны, кафе и музеи. Порт служит отправной точкой для экскурсий на острова и халлиги этого региона.

  • Санкт-Петер-Ординг

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Санкт-Петер-Ординг

    Курорт Санкт-Петер-Ординг в Шлезвиг-Гольштейне известен одним из самых протяженных песчаных пляжей западного побережья Германии. Длина - двенадцать километров, ширина - два километра. Первые такие домики на сваях, в которых находились кабинки для переодевания и киоски, построили здесь более ста лет назад. Сейчас в них работают рестораны, пункты проката пляжных корзин и дежурят спасатели.

  • Бремерхафен

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Бремерхафен

    Бремерхафен - единственный большой немецкой город на Северном море. Когда-то отсюда уходили корабли, увозившие в Америку или Австралию европейских эмигрантов, в общей сложности - 7,2 миллиона человек. Их судьбам посвящен Дом-музей эмиграции, открытый в 2005 году.

    Автор: Анне Термече, Максим Нелюбин


______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp

Контекст

"Игра престолов" не обошлась без немцев

Стартует восьмой, последний сезон "Игры престолов". Кто из немецких актеров, композиторов и дизайнеров участвовал в съемках одного из самых популярных сериалов современности? (14.04.2019)  

10 причин любить Шлезвиг-Гольштейн

Здесь можно почувствовать себя викингом, повстречать индейца Виннету, увидеть памятники ганзейской истории, отдохнуть в пляжной корзине и попробовать вкусное терпкое пиво. (16.03.2018)  

12 поводов поехать в Любек - город марципана и трех нобелевских лауреатов

Ганзейский город Любек претендует на роль "Рождественской столицы Северной Германии", однако для туристов здесь найдется много интересного круглый год. (09.12.2018)  

Немецкие ландшафты: "Фарисейский" остров Нордстранд

Пробовали кофе со взбитыми сливками, щедро сдобренный ромом? Хотите узнать, где и почему придумали этот рецепт? (26.03.2019)  

На велосипеде - по следам викингов в Германии

В 2018 году главные достопримечательности этого туристического маршрута в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн получили статус памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. (24.08.2018)  

Что советует посмотреть в Германии The New York Times

В популярный рейтинг американского издания попали Мюнхен, Дессау и Фризские острова. (15.01.2019)  

Закат на Ваттовом море (фото)

Эта фотография была сделана на фризском острове Нордернай около побережья Нижней Саксонии. (05.08.2018)  

Достопримечательности Германии: Фризский остров Нордернай

Есть такое выражение: за деревьями не видеть леса. На этом снимке за гусями почти не видно маяка. (27.03.2018)  

Неспокойно Северное море

Эта фотография была сделана на немецком острове Нордернай, входящим в состав Фризских островов около побережья Нижней Саксонии. (18.02.2018)  

Халлиг - остров, не всегда окруженный водой

Северная Фризия богата природными достопримечательностями. В культурно-географическом ландшафте этого региона, пожалуй, самое необычное - это халлиги. (03.05.2017)  

Масленица по-фризски, или "Карнавал" на Северном море

В воскресенье, 21 февраля, во многих местах Северной Фризии в земле Шлезвиг-Гольштейн прошли праздники проводов зимы. (21.02.2016)  

Мельницы-близнецы и ночное небо над Восточной Фризией

Они были возведены здесь в 1856 и 1921 годах. Одна из них до сих пор находится в эксплуатации. (25.07.2015)  

Всемирное наследие: Ваттовое море

Немецкий глагол waten означает переходить вброд, шлепать по воде или грязи, чем и занимаются здесь туристы по время отливов. (24.06.2015)  

Немецкие достопримечательности Северного моря  

Аудио- и видеофайлы по теме

Полуостров Шлеймюнде - #DailyDrone  

Портовый город Киль - #DailyDrone  

Деревня Зизебю - #DailyDrone  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера