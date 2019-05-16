В интернете появились данные о новейших российских спутниках

Предположительно закрытые сведения о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались, оказались в открытом доступе в интернете. Об этом в четверг, 16 мая сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на компанию разработчика отдельных элементов спутников.

Появившаяся в Сети информация была взята из презентации ПАО "Сатурн" - разработчика солнечных и аккумуляторных батарей для российских спутников, представленной в Краснодаре в феврале 2019 года. По словам главного конструктора "Сатурна" по литий-ионным аккумуляторам Сергея Лихоносова, эти данные не предназначались для выхода в публичное пространство. "Мы будем предпринимать соответствующие действия (к тому - Ред.), кто это выложил", - заявил он.

Конструктор Лихоносов снимает обвинения

Однако затем, как сообщает агентство ТАСС, Лихоносов откорректировал свои высказывания, как об источнике информации, так и об ее закрытости. "Она была оглашена на конференции. Это была 28-я международная конференция "Автономные источники питания" в "Интербате" в Москве. Информация прошла соответствующий контроль и опубликована", - сообщил Лихоносов.

По его словам, информация о том, что ПАО "Сатурн" будет предпринимать какие-то действия по отношению к тому, кто выложил презентацию в сеть, является ошибочной. "Это я немного оговорился", - отметил конструктор, пояснив, что материалы могли быть опубликованы.

Информация в интернете включает в себя данные о количестве спутников, их названиях, сроках запуска, а также о предприятиях, где производятся опытно-конструкторские работы.

ПАО "Сатурн", находящееся в ведении"Роскосмоса", входит в число стратегических предприятий России.

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