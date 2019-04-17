 В Индонезии проходят ″самые сложные выборы в мире″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.04.2019

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Мир

В Индонезии проходят "самые сложные выборы в мире"

Голосование в Индонезии осуществляется сразу на четырех уровнях: президентском, парламентском, региональном и местном. Всего в выборах принимают участие 245 тыс. кандидатов, которые борются за 20 тыс. мест в закорганах.

Прабово Субианто (слева) и Джоко Видодо

Прабово Субианто (слева) и Джоко Видодо (фото из архива)

В Индонезии в среду, 17 апреля, началось голосование на выборах президента, депутатов двухпалатного Народного консультативного конгресса, региональных и местных законодательных органов.

Избирательные участки открылись в 07.00 по местному времени (01.00 мск) в восточных провинциях, включая Папуа. В столице - Джакарте - выборы стартовали на два часа позже.

Голосование завершится в 13.00 (07.00 мск), всего в стране - три временные зоны. Отдать свой голос смогут около 93 из 260 млн жителей страны.

Сценарий пятилетней давности

За главный государственный пост поборются два основных кандидата - нынешний президент Джоко Видодо и индонезийский военный, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто.

Это противостояние фактически является повторением сценария 2014 года, когда последний из них проиграл конкуренту.

По итогам предыдущей кампании Видодо одержал верх за счет поддержки социального плюрализма, мер стимулирования экономики и модернизации инфраструктуры.

Контекст

14 января в столице Индонезии произошла серия терактов, унесших жизни нескольких человек. О том, какую роль в стране играют исламистские группировки, DW рассказал политолог Феликс Хайдук. (14.01.2016)

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Субианто надеется на этот раз взять реванш и позиционирует себя как сильного лидера, придерживающегося курса на соблюдение закона и порядка, а также консервативных исламских ценностей.

Соперник критикует Видодо за то, что тот не сдержал предвыборных обещаний о ежегодном экономическом росте на уровне 7 процентов. Вместе с тем за пять лет пребывания президента у власти этот показатель не опускался ниже 5 процентов. 

"Самые сложные выборы в мире"

Всего в выборах разного уровня принимают участие более 245 тыс. кандидатов, которые борются за 20 тыс. мест в национальном, региональном и местном законодательных органах.

Для обеспечения нормального избирательного процесса на 810 тыс. участков задействованы  около 6 млн сотрудников. Эксперты уже назвали голосование в Индонезии "самыми сложными выборами в мире".

Как ожидается, оглашение официальных итогов выборов состоится 25 апреля.

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    Автор: Илья Коваль


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