 В Индии 1,9 млн человек могут стать лицами без гражданства | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

В Индии 1,9 млн человек могут стать лицами без гражданства

Правительство штата Ассам обнародовало обновленный Нацрегистр. Эксперты опасаются последствий для мусульманских иммигрантов из Бангладеш.

Штат Ассам

Штат Ассам

Свыше 1,9 млн человек в штате Ассам на востоке Индии были исключены из Национального регистра граждан, обновленного в субботу, 31 августа. Всем им может грозить депортация, если им не удастся подтвердить свое гражданство.

Как отмечают наблюдатели, пострадать от решения властей могут прежде всего иммигранты-мусульмане из соседнего государства Бангладеш. Нацрегистр, в котором значатся около 31,1 млн человек, было обновлен впервые с 1951 года. При этом в перечень попали лишь те, кто смог доказать, что они или члены их семей проживали в Индии еще до момента получения Бангладеш независимости в 1971 году.

Политика индуистского национализма

Контекст

В день семидесятилетия независимости Индии и Пакистана обе страны все еще остаются непримиримыми соперниками. Как происходил раздел Британской Индии? (14.08.2017)

Правящая партия Индии выполнила свое предвыборное обещание и отменила особый статус Кашмира. Это опасный шаг, считает Родион Эббигхаузен. (05.08.2019)

Затронуты оказались в первую очередь говорящие на бенгали мусульмане. По словам критиков властей, речь может идти о намеренной кампании правящей "Бхаратия джаната парти", которую зачастую характеризуют как партию индуистского национализма. Политика премьер-министра Индии Нарендры Дамодардаса Моди заключается в намеренном укреплении позиций индуистов в стране.

При этом наблюдатели опасаются, что в случае высылки Бангладеш откажется принять у себя депортированных, и они превратятся в лиц без гражданства. 

В проект обновленного Нацрегистра, который был обнародован в июле, не вошли около 4 млн человек. При этом в итоговую версию в результате не попали почти 2 млн, многие из которых не подали апелляцию на решение властей.

При этом правительство штата утверждает, что те, кого не оказалось в списке, не могут быть признаны гражданами другой страны, пока не будут задействованы все возможные юридические механизмы.

Параллели с рохинджа

В 2017 году сходная ситуация сложилась вокруг тысяч мусульман-рохинджа, которые бежали в Бангладеш после обострения конфликта между представителями этой мусульманской народности и вооруженными силами Мьянмы.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Столкновение мировоззрений

    Политические листовки на клейкой основе формулируют порой диаметрально противоположные мировоззрения: один стикер требует запретить строительство мечетей, другой говорит "нет" ксенофобии.

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Задолго до Холокоста

    Расовая идеология нацистов появилась не на пустом месте. Стикеры антисемитского содержания были в Германии в ходу еще в 19 веке. "Не покупай у евреев" - призывает круглая наклейка 1896 года. После проигранной немцами Первой мировой войны с помощью подобных стикеров с особой настойчивостью винили во всех бедах евреев.

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Уличная пропаганда

    Нацисты целенаправленно использовали наклейки для популяризации своей расовой идеологии. Сразу же после победы на выборах в рейхстаг в марте 1933 года в Берлине появились стикеры, призывающие немцев к бойкоту еврейских магазинов.

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Ответ нацистам

    Еврейские организации в 1920-е годы пытались противостоять разжиганию расовой ненависти наклейками просветительского содержания: "Ненависть к евреям из-за корысти - позорное преступление, из-за убеждения - глупость". Спустя десять лет, когда антисемитизм стал государственной доктриной, осталось только констатировать: "Нацисты - это наше несчастье".

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Любовь под знаком свастики

    Даже в любовной переписке использовались наклейки антисемитского содержания. Конверт каждого из этих писем заклеен для прочности наклейкой с антисемитским лозунгом.

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Социальные стены

    В послевоенной Германии стикеры изменили свое содержание, но не исчезли совсем. Особенно в политизированные 1970-80-е годы наклейки с политическими лозунгами использовались бунтарями в борьбе против истэблишмента. Их "постили" на улицах все "аналоговые" поколения вплоть до появления "Фейсбука" и "Твиттера".

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    На злобу дня

    Виртуальная эпоха не отменила стикеров. Идеологические баталии вокруг актуальной темы "беженцы в Германии", например, идут не только в социальных сетях, но и на улицах с помощью наклеек диаметрально противоположного содержания. Более полно с историей политических наклеек за последние сто лет можно познакомиться в Немецком историческом музее в Берлине.

    Автор: Хайке Мунд, Элла Володина


Смотреть видео 01:25

Индийцы создали смартфон за 4 доллара

Контекст

Наклейки как орудие идеологической борьбы

Стикеры политического содержания - явление не новое. В своих целях политики и активисты всех мастей используют их уже более ста лет. О чем говорят эти наклейки - в галерее DW. (02.05.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Индийцы создали смартфон за 4 доллара  

В Индии активистка прекратила голодовку, длившуюся 16 лет  

Обесточенный Дели  

Также по теме

Indien Assam Registrierung National Register of Citizens

Индия может депортировать в Бангладеш около четырех млн человек 30.07.2018

По словам критиков властей Индии, правящая партия индуистского национализма принимает меры против говорящих на бенгали мусульман. Глава МВД Индии призвал не "нагнетать атмосферу страха".

Реклама

Самые читаемые

Как в Украине ждали и не дождались обмена пленными  

Взрыв в Северодвинске: "Кремль скрывает не радиацию, а технологию"  

Убийство чеченца в Берлине: журналисты идут по следу российских спецслужб  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно