 В Индии решается судьба второго срока премьер-министра Моди | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.05.2019

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Мир

В Индии решается судьба второго срока премьер-министра Моди

Избиратели восьми штатов Индии участвуют в завершающем, седьмом, этапе парламентских выборов в стране. Первый этап голосования начался 11 апреля.

Выборы в Индии

В Индии в воскресенье, 19 мая, начался завершающий, седьмой, этап парламентских выборов. Право участвовать в голосовании имеют более 100 млн избирателей из восьми штатов. В некоторых штатах, например в Западной Бенгалии, выборы проходят в обстановке усиленных мер безопасности.

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Первый этап парламентских выборов в Индии стартовал 11 апреля. Подсчет голосов начнется 30 мая.

Правом голоса в стране обладают 900 млн человек. Они выбирают 545 депутатов парламента.

На выборах 2014 года партия премьер министра Индии Нарендры Моди - Бхаратия джаната парти - получила 272 места. Исход нынешнего голосования решит, останется ли Моди премьером на второй срок.

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    Автор: Сюзанна Кордс, Ольга Капустина


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