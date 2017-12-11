 В Индии начались парламентские выборы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.04.2019

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Мир

В Индии начались парламентские выборы

Около 900 миллионов человек до 19 мая могут проголосовать за состав нижней палаты парламента Индии. Основными соперниками считаются правящая "Бхаратия джаната парти" и "Индийский национальный конгресс".

Избирательный участок в Газиабаде, 11 апреля 2019 года

Избирательный участок в Газиабаде, 11 апреля 2019 года

В Индии начались выборы в парламент. Избирательные участки открылись в четверг, 11 апреля, в 18 штатах и двух союзных территориях. Голосование будет происходить в семь этапов до 19 мая, а результат будет объявлен не ранее 23 мая.

Контекст

Германия с интересом смотрит на возможности экономического развития в Индии. Правда, потенциал сотрудничества не менее велик, чем проблемы. (30.05.2017)

В Москву прибывает премьер-министр Индии Нарендра Моди. Беспрецедентная сумма контрактов, готовящихся к подписанию во время его визита, еще не говорит о стратегическом сотрудничестве, полагают эксперты. (23.12.2015)

Около 900 миллионов человек смогут проголосовать за состав нижней палаты парламента. Народная палата Индии насчитывает 545 депутатов, из которых двоих назначает президент, а остальных 543 избирают в ходе всеобщего прямого голосования на 5 лет на основе мажоритарной системы.

Нарендра Моди против Рахула Ганди

Согласно опросам, представитель правящей "Бхаратия джаната парти", действующий премьер-министр Нарендра Моди обладает хорошими шансами на второй срок. Его основным соперником респонденты считают Рахула Ганди, председателя старейшей партии страны "Индийский национальный конгресс".

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    Автор: Ефим Шуман


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