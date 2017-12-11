В Индии начались парламентские выборы

В Индии начались выборы в парламент. Избирательные участки открылись в четверг, 11 апреля, в 18 штатах и двух союзных территориях. Голосование будет происходить в семь этапов до 19 мая, а результат будет объявлен не ранее 23 мая.

Около 900 миллионов человек смогут проголосовать за состав нижней палаты парламента. Народная палата Индии насчитывает 545 депутатов, из которых двоих назначает президент, а остальных 543 избирают в ходе всеобщего прямого голосования на 5 лет на основе мажоритарной системы.

Нарендра Моди против Рахула Ганди

Согласно опросам, представитель правящей "Бхаратия джаната парти", действующий премьер-министр Нарендра Моди обладает хорошими шансами на второй срок. Его основным соперником респонденты считают Рахула Ганди, председателя старейшей партии страны "Индийский национальный конгресс".

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