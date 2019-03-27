 В Ингушетии прошли новые обыски по делу о протестах | Новости из Германии о России | DW | 15.04.2019

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Россия

В Ингушетии прошли новые обыски по делу о протестах

По делу о беспорядках в Магасе в Карабулаке проведены обыски в доме главы правозащитной организации "Машр" Магомеда Муцольгова, в доме его родителей и в офисе организации.

Магас

Магас

В Ингушетии прошли новые обыски по делу о столкновениях во время протестов в республике против изменения административной границы с Чечней. Утром в понедельник, 15 апреля, проведен обыск дома главы правозащитной организации "Машр" Магомеда Муцольгова в Карабулаке, а также в доме его родителей и офисе организации, которые находятся в одном дворе. У активиста изъяли мобильные телефоны, документы и систему наблюдения в офисе.

"Пришла и моя очередь в очередной раз испытать евкуровский произвол, мой дом и офис в Карабулаке окружен силовиками", - написал Муцольгов в Facebook.

Контекст

Новую границу между Чечней и Ингушетией, несмотря на протесты местных жителей, признали законной. Спровоцирует ли это новые протесты, и смогут ли другие субъекты РФ пересмотреть свои границы? (06.12.2018)

К чему может привести возобновление протестов в Ингушетии, уйдет ли в отставку глава республики и почему Москва опасается этих митингов, DW объяснил эксперт РАН Ахмет Ярлыкапов. (27.03.2019)

Его брат, глава ингушского отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов связал обыски с делом о столкновениях с силовиками во время протестов в Магасе. По его словам, в постановлении об обыске упоминалось уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти и массовых беспорядках. Самого Магомеда Муцольгова задерживать не стали, сообщил "Медиазоне" глава правозащитной организации "Мемориал" в Назрани Тимур Акиев.

Муцольгов отрицает причастность к беспорядкам в Магасе

В комментарии изданию "Кавказский узел" Магомед Муцольгов сообщил, что силовики при обыске "вели себя корректно". При этом, по его словам, он не имеет никакого отношения к уголовному делу о беспорядках в Магасе. "Я не участвовал в мирных акциях протеста, и это не преступление", - подчеркнул он.

Накануне были арестованы на два месяца председатель Общественного движения "Опора Ингушетии" Барах Чемурзиев и два других лидера протестов в Ингушетии Ахмед Барахоев и Муса Мальсагов. Все трое входят в состав члены Ингушского комитета национального единства (ИКНЕ), они были задержаны 3 апреля после обысков по месту проживания и арестованы на 10 суток за нарушение правил проведения митингов. Речь идет об акции протеста против соглашения о границе с Чечней в Магасе 26-27 марта, когда произошли столкновения демонстрантов с полицией.

После отбытия 10-дневного срока 13 апреля активисты были задержаны уже по другим обвинениям. Мальсагов подозревается в призывах к массовым беспорядкам и насилии по отношению к представителю власти, Чемурзиев и Барахоев - в покушении на насилие по отношению к представителю власти. Кроме того, по данному делу арестованы еще ряд активистов.

Массовые протесты в Ингушетии

Массовые протесты в Ингушетии начались в сентябре 2018 года после того, как президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение о границе Ингушетии с Чечней. В декабре 2018 года Конституционный суд России признал его законным. Между республиками должен быть проведен обмен нежилыми территориями Надтеречного района Ингушетии и Малгобекского района Чечни. По мнению митингующих, соглашение не является равноценным для обеих сторон.

Спор Чечни и Ингушетии о принадлежности Сунежского и Малгобекского районов тянется с 1990-х годов, из-за того что при разделении Чечено-Ингушской автономной республики граница между ними формально не была определена.

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  • Инфографика - административная граница Чечни и Ингушетии

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  • Башенные комплексы - памятники ингушской архитектуры 13-17 веков.

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    Часть Сунженского района Ингушетии, которая также должна отойти Чечне, в настоящее время не заселена. Это заповедная зона, на территории которой находятся четыре башенных комплекса - памятники ингушской архитектуры 13-17 веков.

  • Плакат в Магасе с надписью Не позволим протв передачи земель Чечне

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    "Не позволим!"

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  • Магас

    Протесты в Ингушетии против новой административной границы с Чечней

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  • Пожилые мужчины сидят на центральной площади Магаса

    Протесты в Ингушетии против новой административной границы с Чечней

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    Бессрочная акция протеста стихийно началась в день подписания соглашения 26 сентября. Власти разрешили ее проведение только 8 октября на период до 15 октября. Однако организаторы планируют добиться нового согласования до начала ноября. На фото: участники акции на центральной площади Магаса вечером 11 октября.

  • Празднование 20-летия образования республики в Магасе в 2012 году

    Протесты в Ингушетии против новой административной границы с Чечней

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    Ингушетия как отдельная республика появилась на карте России только в июне 1992 года. Это самый маленький субъект РФ. По этим причинам ингуши очень болезненно реагируют на возможную потерю части территории региона, опасаясь за сохранение недавно обретенной субъектности. На фото: празднование 20-летия образования республики в Магасе в 2012 году.

  • Карта Ингушетии, Чечни и Северной Осетии

    Протесты в Ингушетии против новой административной границы с Чечней

    Ингушско-осетинский конфликт

    После сталинской депортации 1944 года ингуши потеряли большую часть территории традиционного проживания - Пригородный район, переданный Северной Осетии. Закон о реабилитации репрессированных народов 1991 года предполагает возвращение этой территории ингушам, но они ее так и не получили. В 1992 году между осетинами и ингушами вспыхнул вооруженный конфликт за эти земли, не изменивший статус-кво.

    Автор: Сергей Гуща


Смотреть видео 03:17

Разгон протестов в Ингушетии: что говорят очевидцы?

Контекст

Протесты в Ингушетии против новой административной границы с Чечней

Жители Ингушетии в Магасе проводят акцию против соглашения с Чечней о новой границе. Ингуши опасаются, что в результате обмена территориями республика потеряет часть своих земель. (12.10.2018)  

Ссылки в интернете

Заявление Магомеда Муцольгова в Facebook

Комментарий Магомеда Муцольгова на сайте "Кавказский узел"

Аудио- и видеофайлы по теме

Разгон протестов в Ингушетии: что говорят очевидцы?  

Ингуши в Москве тоже против передачи земель Чечне  

Конституционный суд РФ размежевал Чечню и Ингушетию  

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