 В Ингушетии за пытки и убийство задержанного осуждены семь сотрудников МВД | Новости из Германии о России | DW | 27.07.2018

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Россия

В Ингушетии за пытки и убийство задержанного осуждены семь сотрудников МВД

Несколько сотрудников МВД Ингушетии обвинялись в убийстве заключенного, выбивании показаний с применением насилия, грабеже и вымогательстве. Шестеро из них получили реальные сроки заключения, еще один - условный.

Колония в Ярославле

Российская колония

Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил шесть сотрудников правоохранительных органов Ингушетии к реальным срокам заключения от трех до 10 лет. Согласно судебному решению, оглашенному в пятницу, 27 июля, все они лишены званий.

Контекст

Представитель ФСИН обвинил заключенного колонии в Ярославле, что он сам спровоцировал избивших его сотрудников. Карикатурист Сергей Елкин о том, откуда исходит вседозволенность в России. (24.07.2018)

То, что случилось в колонии под Ярославлем, - увы, не исключение, а правило, считает российский журналист Константин Эггерт. (23.07.2018)

Еще один сотрудник республиканского МВД осужден на три года лишения свободы условно.

Перед началом заседания никто из подсудимых свою вину не признал, защита намерена обжаловать приговор.

Бывший начальник Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Тимур Хамхоев и его подчиненные обвинялись, среди прочего, в убийстве, грабеже, превышении полномочий с применением насилия и спецсредств, выбивании показаний и вымогательстве в особо крупном размере в период с 2010 по 2016 годы.

В последнее время участились сообщения в печати о применении пыток к заключенным в России. В частности, широкий резонанс получила публикация "Новой газетой" запись с переносного видеорегистратора, на котором видно, как сотрудники ярославской колонии избивают заключенного.

Расследования пыток, избиения и убийства заключенных колоний ведутся также в Брянске и Калининграде.

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    Автор: Елена Барышева


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