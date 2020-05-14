В зубровом питомнике родились полярные волчата (фото)

Шпринге • Парк дикой природы Зубровый питомник в Шпринге (Wildpark Wisentgehege Springe) был создан в 1928 году недалеко от столицы немецкой земли Нижняя Саксония - Ганновера в 1928 году для сохранения европейских зубров, оказавшихся тогда на грани вымирания. Однако сейчас здесь содержится в общей сложности более сотни видов животных, встречающихся в лесах Германии и других стран Европы - как очень редких, так и вполне распространенных. В эти дни здесь рады этому пушистому пополнению. Пятеро полярных волчат родились в парке в середине мая и через месяц были представлены общественности и прессе.

Сотрудник парка дикой природы Матиас Фогельзанг (Matthias Vogelsang) с одним из волчат

Что такого интересного в этом ведре? Просто пришло время немного подкрепиться - аппетитные кусочки свежего мяса

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