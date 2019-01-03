В зоопарке Эрфурта родился носорог (фото)

Публике впервые показали малыша носорога, которому исполнилось пять дней.
03.01.2019, Эрфурт • В Тюрингском зоопарке пополнение: в субботу, 29 декабря здесь родился носорог. Вход в павильон с носорогами открыли для посетителей только сегодня. Публику просят разговаривать тихо и не пользоваться вспышкой при съемке, чтобы не напугать детеныша.
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