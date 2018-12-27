В зоопарке Гамбурга родился 100-килограммовый малыш (фото)

Этот слоненок появился на свет в зоопарке Гамбурга в Сочельник, но показали его посетителям только сейчас.
28.12.2018, Гамбург • Слоненку, который родился в ночь на Рождество, еще не дали имя. Проголосовать за него должны жители Гамбурга.
Декабрьские кадры из Германии
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