В заповеднике на Одере проходит перепись диких орхидей (фото)

Уккермарк • Эти фотографии агентства dpa сделаны в начале нынешнего июня около деревни Штютцков в бранденбургском регионе Уккермарк. Здесь в Национальном парке Нижняя долина Одера (Nationalpark Unteres Odertal) как раз цветут такие дикорастущие орхидеи - ятрышник шлемоносный (нем. Helm-Knabenkraut).

Дикие орхидеи в немецком Бранденбурге

В Германии и многих других странах эти многолетние растения включены в красные книги и находятся под строгой охраной. Они предпочитают сыроватые луга и лесные поляны, которых в этом заповеднике на реке Одер - достаточно. Сотрудники национального парка сейчас как раз вновь проводят их перепись - считают, чтобы пополнить статистику, ведущуюся уже много лет.

Заповедник на реке Одер

Национальный парк Нижняя долина Одера основали в Германии в 1995 году на этой приграничной реке в районе Уккермарк. Парк простирается вдоль Одера на полосе шириной от двух до восьми километров. Особой известностью здесь пользуются деревни с многочисленными гнездами аистов на крышах. Заливные луга служат местом отдыха перелетных птиц.

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