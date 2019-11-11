В замке Морицбург посетителям подарят шампанское (фото)

Морицбург • Фотографии живописного замка Морицбург под Дрезденом в нашей рубрике "Кадр за кадром" мы публикуем достаточно регулярно. Во-перовых, он красив в любую погоду и время года. Во-вторых, входит в число главных достопримечательностей Саксонии. В-третьих, здесь снимали фильм "Три орешка для Золушки" - главную рождественско-новогоднюю киносказку в Германии и не только в Германии.

На этот раз повод - юбилейный, хотя погода - дождливая. Во вторник, 12 мая, исполняется 350 лет со дня рождения саксонского курфюрста Августа Сильного (August der Starke), для которого этот замок, собственно, и был построен в качестве загородной резиденции.

Памятник Августу Сильному в Дрездене

По случаю юбилея в Морицбурге проходит специальная выставка "Август Сильный и мы - миф, история и власть" (04.05.2020 - 01.11.2020), посвященная этому правителю, превратившему Дрезден в блистательную столицу и один из важнейших культурных центров Европы. Несмотря на ограничения, вызванные пандемией коронавируса, выставка открылась, но пока отменены все сопроводительные мероприятия.

Курфюрст Август Сильный (слева) на почтовой марке, посвященной 300-летию немецкого фарфора (2010 год)

Как указано на сайте замка, каждый десятый посетитель выставки (старше 16 лет) получит бутылку юбилейного игристого вина в подарок. Всего для акции, которая продлится с 12 по 19 мая, припасено 350 бутылок, произведенных в винодельческом хозяйстве саксонского замка Вакербарт.

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