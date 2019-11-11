В замке Морицбург посетителям подарят шампанское (фото)

Морицбург • Фотографии живописного замка Морицбург под Дрезденом в нашей рубрике "Кадр за кадром" мы публикуем достаточно регулярно. Во-перовых, он красив в любую погоду и время года. Во-вторых, входит в число главных достопримечательностей Саксонии. В-третьих, здесь снимали фильм "Три орешка для Золушки" - главную рождественско-новогоднюю киносказку в Германии и не только в Германии.
На этот раз повод - юбилейный, хотя погода - дождливая. Во вторник, 12 мая, исполняется 350 лет со дня рождения саксонского курфюрста Августа Сильного (August der Starke), для которого этот замок, собственно, и был построен в качестве загородной резиденции.
Памятник Августу Сильному в Дрездене
По случаю юбилея в Морицбурге проходит специальная выставка "Август Сильный и мы - миф, история и власть" (04.05.2020 - 01.11.2020), посвященная этому правителю, превратившему Дрезден в блистательную столицу и один из важнейших культурных центров Европы. Несмотря на ограничения, вызванные пандемией коронавируса, выставка открылась, но пока отменены все сопроводительные мероприятия.
Курфюрст Август Сильный (слева) на почтовой марке, посвященной 300-летию немецкого фарфора (2010 год)
Как указано на сайте замка, каждый десятый посетитель выставки (старше 16 лет) получит бутылку юбилейного игристого вина в подарок. Всего для акции, которая продлится с 12 по 19 мая, припасено 350 бутылок, произведенных в винодельческом хозяйстве саксонского замка Вакербарт.
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Парадные залы Дрезденского замка-резиденции
Столицу Саксонии Дрезден называют "Флоренцией на Эльбе". В число важнейших здешних достопримечательностей входят церковь Фрауэнкирхе, Галерея старых мастеров в Цвингере, Опера Земпера, а также Дрезденский замок-резиденция (справа на этой фотографии). В конце сентября 2019 года здесь была завершена реконструкция парадных залов времен Августа Сильного.
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Парадные залы Дрезденского замка-резиденции
Август Сильный (1670-1733) правил Саксонией почти четыре десятилетия. Он существенно укрепил позиции этого курфюршества в Европе, а также внес огромный вклад в его культурное развитие. 300 лет назад в здешней резиденции было завершено оформление новых парадных залов, заказанных Августом Сильным по случаю важного события, юбилей которого сейчас отмечают в городе театрализованными представлениями…
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Парадные залы Дрезденского замка-резиденции
Осенью 1719 года в Дрездене состоялась самая роскошная свадьба эпохи - бракосочетание принца Фридриха Августа II и Марии Йозефы Австрийской, дочери императора Священной Римской империи. Событие отмечали сорок дней. Отец жениха не только устроил пышный праздник, но и подготовил в своем замке новые парадные залы, чтобы достойно принять гостей и произвести на них должное впечатление.
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Парадные залы Дрезденского замка-резиденции
Первое упоминание замка на этом месте датировано концом XIII века. За много столетий резиденция не раз перестраивалась, дополнялась, расширялась. Например, в середине XVI века здесь было обустроено тайное хранилище для сокровищ, денег и ценных документов, в котором позже расположилась знаменитая коллекция драгоценностей - музей "Зеленый свод".
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Парадные залы Дрезденского замка-резиденции
Замок очень сильно пострадал в 1945 году во время воздушных налетов. Затем полтора десятилетия он находился под временной кровлей. К восстановлению интерьеров приступили в 1960-е годы. Основные работы были завершены лишь в начале 2010-х годов, однако реконструкция парадных залов потребовала больше времени, знаний, усилий и средств. В конце нынешнего сентября здесь побывали первые посетители.
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Парадные залы Дрезденского замка-резиденции
Реконструкцию парадных залов можно смело назвать уникальным проектом. В нем принимало участие около 300 реставрационных мастерских и фирм со всей Европы. Перед ними была поставлена задача не только восстановить все в оригинальном виде по фотографиям 1920-1940-х годов, старым гравюрам, письмам и другим документам, но и сделать это с помощью технологий эпохи барокко - старых, забытых, утраченных.
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Парадные залы Дрезденского замка-резиденции
Золотую парчу, например, изготовили на специальной мануфактуре во Франции. Расшивали все вручную - шестнадцать человек в Академии художеств в немецком городе Галле. Для одной лишь парадной спальни потребовалось полтора километра шелкового бархата и три с половиной километра золотой парчи.
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Парадные залы Дрезденского замка-резиденции
В 1697 году саксонский курфюрст Август Сильный также получил титулы короля Польского и великого князя Литовского. Для церемонии коронации тогда был изготовлено это облачение - орнат, который можно увидеть теперь в одном из парадных залов.
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Парадные залы Дрезденского замка-резиденции
Среди многочисленных экспонатов также представлена эта королевская похоронная корона Августа Сильного. Помимо парадных залов в Дрезденском замке-резиденции, сейчас вновь открыта для посетителей коллекция фарфора. Именно во время правления Августа Сильного в 1710 году в саксонском городе Майсене (ранее по-русски - Мейсен) была открыта первая в Европе фарфоровая мануфактура.
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Парадные залы Дрезденского замка-резиденции
На реконструкцию парадных залов в Дрездене было потрачено, в общей сложности, 34,4 миллиона евро из федерального и земельного бюджетов. Расположенные в замке собрания и коллекции открыты для посетителей ежедневно кроме вторника с 10:00 до 18:00. Входной билет - 12 евро, до 17 лет - бесплатно.
Автор: Максим Нелюбин