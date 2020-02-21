 В Заксобрании Новосибирской области призвали запретить концерт Rammstein | Новости из Германии о России | DW | 22.02.2020

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Россия

В Заксобрании Новосибирской области призвали запретить концерт Rammstein

После показа скандального порноклипа Тиля Линдемана снявшимся в нем россиянкам, а также журналистке Залине Маршенкуловой, вступившейся в их защиту, начали поступать угрозы.

Тиль Линдеман, фронтмен немецкой рок-группы Раммштайн (Rammstein)

Тиль Линдеман (фото из архива)

Помощник депутата Заксобрания Новосибирской области Роман Котик обратился к мэрии Новосибирска с просьбой запретить концерт немецкой рок-группы Rammstein. В письме мэру Анатолию Локтю, которое Котик опубликовал на своей странице в соцсети "В Контакте" 21 февраля, говорится,  что "в преддверии празднования 75-летия победы над фашистской Германией немецкий исполнитель гастролирует по земле, за которую сражались наши деды, пропагандирует разврат и насилие".

Контекст

Порновидео Тиля Линдемана повергло в шок даже любителей хардкора. Судя по комментариям в соцсетях, многие немецкие поклонники в ужасе от образа, который примерил на себя их кумир. (21.02.2020)

Поп-музыка - это зеркало времени. DW представляет самые интересные пассажи книги, которая позволяет взглянуть на послевоенную историю Германии через призму немецкой популярной музыки. (14.06.2019)

Котик также обвиняет фронтмена Rammstein Тиля Линдемана (Till Lindemann) в том, что тот "распевает песни фривольного толка на немецком языке и использует Русских женщин для удовлетворения своих сексуальных потребностей". Новосибирский общественник имеет в видупорнографический клип на песню "Till the End", снятый недавно Линдеманом с участием российских девушек.

"Уже сейчас в социальных сетях среди девушек нашего города активно распространяются приглашения на афтепати концерта", - предупреждает Котик, отмечая, что "на одном из подобных мероприятий" и был снят материал для порнографического клипа.

"Никаких after party не будет"

В мэрии Новосибирска РИА "Новости" сообщили, что не могут запретить концерт, и по этому вопросу следует обращаться к частным лицам - организаторам. Представитель агентства Concert54, которое проводит концерт, Алексей Уткин рассказал радиостанции "Говорит Москва", что после концерта Rammstein улетает в другой город и "никаких after party не будет". Уткин также указал на то, что в договор с Линдеманом съемки клипа не входят. Касаясь темы 75-летия победы, Уткин предложил запретить новосибирскому заксобранию, где работает Котик, "ездить на Mercedes, потому что они собраны в Германии".

Угрозы в адрес активистки Залины Маршенкуловой

Между тем ранее Telegram-канал "Двач" и активисты группы "Мужское государство" опубликовали в открытом доступе контакты россиянок, которые снялись в клипе Линдемана. После этого девушкам стали поступать угрозы - так же, как и журналистке, активистке и автору Telegram-канала "Женская власть", которая вступилась в их защиту. Маршенкулова была вынуждена обратиться в полицию. По ее словам, угрозы поступают от движения "Во благо общего народа" и его сторонников.  

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  • Вагнер и Тиль Линдеманн

    Вагне(Р)амштайн

    Поразительное сходство

    Два титана немецкой музыки: их либо любят, либо ненавидят. Но это - не единственный общий знаменатель. Композитор позапрошлого века Рихард Вагнер и современная рок-группа Rammstein не боятся в своей музыке глубинных погружений в экстремальные душевные состояния. И даже внешне вокалист Rammstein Тиль Линдеман чем-то похож на великого реформатора оперы.

  • Летучий голландец (1896), Альберт Пинкхэм Райдер

    Вагне(Р)амштайн

    Ужасы

    В композициях Rammstein часто речь идет о серьезных проблемах, в частности - о жестоком обращении с детьми, каннибализме или некрофилии. В творческом наследии Вагнера нашлось место убийствам, грабежам, инцесту... А опера "Летучий голландец" посвящена кораблю-призраку, обреченному на вечное плавание: эта история наводила ужас на современников Вагнера.

  • Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Экспортные звезды

    По своей известности за пределами Германии Rammstein даст фору многим немецким "знаменитостям". И музыкальное наследие Вагнера, к которому немцы относятся в силу исторических причин зачастую скептически, ценится очень высоко за границей: среди гостей традиционного вагнеровского фестиваля в Байройте всегда много англичан и японцев. А самые страстные поклонницы музыки Вагнера живут во Франции.

  • Зигфрид

    Вагне(Р)амштайн

    Материнская тема

    Зигфрид из одноименной оперы Вагнера размышляет о матери, которой он никогда не видел. Rammstein в композиции "Mutter" от лица ребенка умоляет: "Мама, дай мне сил!" Общность экзистенциальной проблематики очевидна.

  • Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Гезамткунстверк

    Сочетание музыки, текста и драматического действия составляет знаменитый вагнеровский гезамткунстверк. Аналогичным образом и Rammstein превращает свои выступления в "многослойные спектакли" с музыкой, видеоклипами, пиротехникой и многими другими потрясающими эффектами.

  • Ноты Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Ноты для домашнего музицирования

    К своему 21-летию в 2015 году группа Rammstein издала сборник нот "XXI Notenbuch Klavier". Он содержит 13 композиций из шести альбомов - в обработке для вокала и фортепиано. Подобным образом нес свою музыку в массы и Вагнер: до появления пластинок и дисков его арии исполнялись обывателями на домашних клавесинах.

  • Рукописный текст

    Вагне(Р)амштайн

    Тексты на немецком языке

    Вагнер сам сочинял тексты для своих опер. Сегодня вряд ли стоит по ним учить немецкий язык - чересчур витиевато и высокопарно изъясняются оперные персонажи. А вот лирика Rammstein вполне сгодится для этих целей. В интернете есть порталы, где прямо так и говорится: "Учите немецкий с группой Rammstein"!

  • Знак запрещено на нотах Вагнера

    Вагне(Р)амштайн

    На мушке у цензоров

    На продажи некоторых треков Rammstein критики то и дело пытались ввести ограничения - как правило, без успеха. Вагнер неофициально запрещен в Израиле, а причиной тому - антисемитизм композитора и его популярность среди нацистов.

    Автор: Рик Фулкер, Элла Володина


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Наш музыкальный обозреватель Рик Фулкер уверен: если вам нравится Rammstein, то непременно должен нравиться и Вагнер. И наоборот. Почему? (12.08.2017)  

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