В Заксобрании Новосибирской области призвали запретить концерт Rammstein

Помощник депутата Заксобрания Новосибирской области Роман Котик обратился к мэрии Новосибирска с просьбой запретить концерт немецкой рок-группы Rammstein. В письме мэру Анатолию Локтю, которое Котик опубликовал на своей странице в соцсети "В Контакте" 21 февраля, говорится, что "в преддверии празднования 75-летия победы над фашистской Германией немецкий исполнитель гастролирует по земле, за которую сражались наши деды, пропагандирует разврат и насилие".

Котик также обвиняет фронтмена Rammstein Тиля Линдемана (Till Lindemann) в том, что тот "распевает песни фривольного толка на немецком языке и использует Русских женщин для удовлетворения своих сексуальных потребностей". Новосибирский общественник имеет в видупорнографический клип на песню "Till the End", снятый недавно Линдеманом с участием российских девушек.

"Уже сейчас в социальных сетях среди девушек нашего города активно распространяются приглашения на афтепати концерта", - предупреждает Котик, отмечая, что "на одном из подобных мероприятий" и был снят материал для порнографического клипа.

"Никаких after party не будет"

В мэрии Новосибирска РИА "Новости" сообщили, что не могут запретить концерт, и по этому вопросу следует обращаться к частным лицам - организаторам. Представитель агентства Concert54, которое проводит концерт, Алексей Уткин рассказал радиостанции "Говорит Москва", что после концерта Rammstein улетает в другой город и "никаких after party не будет". Уткин также указал на то, что в договор с Линдеманом съемки клипа не входят. Касаясь темы 75-летия победы, Уткин предложил запретить новосибирскому заксобранию, где работает Котик, "ездить на Mercedes, потому что они собраны в Германии".

Угрозы в адрес активистки Залины Маршенкуловой

Между тем ранее Telegram-канал "Двач" и активисты группы "Мужское государство" опубликовали в открытом доступе контакты россиянок, которые снялись в клипе Линдемана. После этого девушкам стали поступать угрозы - так же, как и журналистке, активистке и автору Telegram-канала "Женская власть", которая вступилась в их защиту. Маршенкулова была вынуждена обратиться в полицию. По ее словам, угрозы поступают от движения "Во благо общего народа" и его сторонников.

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