В Заксобрании Новосибирской области призвали запретить концерт Rammstein

Помощник депутата Заксобрания Новосибирской области Роман Котик обратился к мэрии Новосибирска с просьбой запретить концерт немецкой рок-группы Rammstein. В письме мэру Анатолию Локтю, которое Котик опубликовал на своей странице в соцсети "В Контакте" 21 февраля, говорится, что "в преддверии празднования 75-летия победы над фашистской Германией немецкий исполнитель гастролирует по земле, за которую сражались наши деды, пропагандирует разврат и насилие".
Котик также обвиняет фронтмена Rammstein Тиля Линдемана (Till Lindemann) в том, что тот "распевает песни фривольного толка на немецком языке и использует Русских женщин для удовлетворения своих сексуальных потребностей". Новосибирский общественник имеет в видупорнографический клип на песню "Till the End", снятый недавно Линдеманом с участием российских девушек.
"Уже сейчас в социальных сетях среди девушек нашего города активно распространяются приглашения на афтепати концерта", - предупреждает Котик, отмечая, что "на одном из подобных мероприятий" и был снят материал для порнографического клипа.
"Никаких after party не будет"
В мэрии Новосибирска РИА "Новости" сообщили, что не могут запретить концерт, и по этому вопросу следует обращаться к частным лицам - организаторам. Представитель агентства Concert54, которое проводит концерт, Алексей Уткин рассказал радиостанции "Говорит Москва", что после концерта Rammstein улетает в другой город и "никаких after party не будет". Уткин также указал на то, что в договор с Линдеманом съемки клипа не входят. Касаясь темы 75-летия победы, Уткин предложил запретить новосибирскому заксобранию, где работает Котик, "ездить на Mercedes, потому что они собраны в Германии".
Угрозы в адрес активистки Залины Маршенкуловой
Между тем ранее Telegram-канал "Двач" и активисты группы "Мужское государство" опубликовали в открытом доступе контакты россиянок, которые снялись в клипе Линдемана. После этого девушкам стали поступать угрозы - так же, как и журналистке, активистке и автору Telegram-канала "Женская власть", которая вступилась в их защиту. Маршенкулова была вынуждена обратиться в полицию. По ее словам, угрозы поступают от движения "Во благо общего народа" и его сторонников.
Смотрите также:
-
Вагне(Р)амштайн
Поразительное сходство
Два титана немецкой музыки: их либо любят, либо ненавидят. Но это - не единственный общий знаменатель. Композитор позапрошлого века Рихард Вагнер и современная рок-группа Rammstein не боятся в своей музыке глубинных погружений в экстремальные душевные состояния. И даже внешне вокалист Rammstein Тиль Линдеман чем-то похож на великого реформатора оперы.
-
Вагне(Р)амштайн
Ужасы
В композициях Rammstein часто речь идет о серьезных проблемах, в частности - о жестоком обращении с детьми, каннибализме или некрофилии. В творческом наследии Вагнера нашлось место убийствам, грабежам, инцесту... А опера "Летучий голландец" посвящена кораблю-призраку, обреченному на вечное плавание: эта история наводила ужас на современников Вагнера.
-
Вагне(Р)амштайн
Экспортные звезды
По своей известности за пределами Германии Rammstein даст фору многим немецким "знаменитостям". И музыкальное наследие Вагнера, к которому немцы относятся в силу исторических причин зачастую скептически, ценится очень высоко за границей: среди гостей традиционного вагнеровского фестиваля в Байройте всегда много англичан и японцев. А самые страстные поклонницы музыки Вагнера живут во Франции.
-
Вагне(Р)амштайн
Материнская тема
Зигфрид из одноименной оперы Вагнера размышляет о матери, которой он никогда не видел. Rammstein в композиции "Mutter" от лица ребенка умоляет: "Мама, дай мне сил!" Общность экзистенциальной проблематики очевидна.
-
Вагне(Р)амштайн
Гезамткунстверк
Сочетание музыки, текста и драматического действия составляет знаменитый вагнеровский гезамткунстверк. Аналогичным образом и Rammstein превращает свои выступления в "многослойные спектакли" с музыкой, видеоклипами, пиротехникой и многими другими потрясающими эффектами.
-
Вагне(Р)амштайн
Ноты для домашнего музицирования
К своему 21-летию в 2015 году группа Rammstein издала сборник нот "XXI Notenbuch Klavier". Он содержит 13 композиций из шести альбомов - в обработке для вокала и фортепиано. Подобным образом нес свою музыку в массы и Вагнер: до появления пластинок и дисков его арии исполнялись обывателями на домашних клавесинах.
-
Вагне(Р)амштайн
Тексты на немецком языке
Вагнер сам сочинял тексты для своих опер. Сегодня вряд ли стоит по ним учить немецкий язык - чересчур витиевато и высокопарно изъясняются оперные персонажи. А вот лирика Rammstein вполне сгодится для этих целей. В интернете есть порталы, где прямо так и говорится: "Учите немецкий с группой Rammstein"!
-
Вагне(Р)амштайн
На мушке у цензоров
На продажи некоторых треков Rammstein критики то и дело пытались ввести ограничения - как правило, без успеха. Вагнер неофициально запрещен в Израиле, а причиной тому - антисемитизм композитора и его популярность среди нацистов.
Автор: Рик Фулкер, Элла Володина