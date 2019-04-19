 В Забайкальском крае объявлен режим ЧС из-за степных пожаров | Новости из Германии о России | DW | 19.04.2019

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Россия

В Забайкальском крае объявлен режим ЧС из-за степных пожаров

В борьбе с огнем в Забайкальском крае задействованы более 400 человек. Пожары затронули 12 населенных пунктов, сообщили в МЧС. Из районов бедствия эвакуированы десятки жителей.

Степной пожар в Кемеровской области

Из-за сильных степных пожаров в Забайкальском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом региональное управление МЧС России сообщает в ночь на субботу, 20 апреля. По информации ведомства, при пожарах пострадали 17 человек, 8 из которых доставлены в больницы.

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Огонь затронул 12 населенных пунктов, отметил глава МЧС Евгений Зиничев в телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным. По словам Зиничева, пострадало 130 зданий, из них 87 жилых домов, в которых проживали 263 человека. Из районов бедствия эвакуированы 77 человек. Использование авиации затруднено, поскольку большинство местных водоемов до сих пор покрыты льдом, добавил министр.

"По состоянию на 00:00 читинского времени (18.00 мск), в 8 населенных пунктах Забайкальского края пожары локализованы", - заявили позднее в ведомстве. Сильнее всего пострадали населенный пункт Шара и село Усть-Ималка, отмечают в региональном управлении МЧС. Глава Усть-Ималки Елена Дамбаева сообщила агентству "Интерфакс", что поселение "выгорело почти полностью".

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