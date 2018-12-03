 В Житомирской области прошли обыски в нескольких епархиях УПЦ МП | Новости из Германии об Украине | DW | 03.12.2018

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Украина

В Житомирской области прошли обыски в нескольких епархиях УПЦ МП

Полицейские и сотрудники СБУ провели 8 обысков в епархиях Украинской православной церкви МП в Житомирской области и Киеве. Расследуется уголовное дело по статье о разжигании межконфессиональной розни.

Сотрудник СБУ

В Житомирской области Украины силовики провели обыски в зданиях и помещениях нескольких епархий Украинской православной церкви Московского патриархата. Как сообщил в понедельник, 3 декабря, отдел коммуникации областной полиции, сотрудники Следственного управления Главного управления Национальной полиции и местного управления СБУ провели 8 санкционированных обысков в Житомире, Коростене, Овруче и Киеве.

Контекст

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По сведениям местного издания "Житомир.info", следственные действия прошли также в помещениях, принадлежащих Новоград-Волынской епархии.

По информации полиции, епархии обысканы в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье УК Украины о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, а также о разжигании межконфессиональной вражды.

Информированный собеседник агентства "Интерфакс-Украина" рассказал, что обыски в Житомирской области проводились в рамках того же производства, что и тремя днями ранее у настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Сам митрополит назвал обыски в его доме "политическим давлением" на него.

29 ноября в Стамбуле завершился трехдневный Синод Вселенского патриархата, на котором был утвержден проект Устава православной церкви Украины, однако, вопреки ожиданиям, вновь не была назначена дата объединительного собора и не был обнародован проект томоса - указа патриарха Константинопольского Варфоломея о даровании автокефалии Украинской православной церкви.

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    Автор: Григорий Аросев


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