В Женеве завершились переговоры президентов США и России

На вилле Ла Гранж в Женеве в среду, 16 июня, прошли переговоры между президентом США Джозефом Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Во встрече принимали участие госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Первый раунд саммита - в узком формате - продлился на полчаса больше запланированных протоколом 1 часа 15 минут.

Затем состоялся второй раунд в расширенном составе: в нем, кроме лидеров двух стран и глав внешнеполитических ведомств, приняли участие и другие члены делегаций. Расширенный состав, в отличие от узкого, проходил полностью за закрытыми дверьми, журналистам не открыли даже протокольную часть.

Это первые переговоры Байдена и Путина с момента вступления первого на пост президента США. Инициатива их проведения исходила из Вашингтона. 13 апреля глава Белого дома в ходе телефонного разговора с российским лидером предложил ему встретиться в третьей стране в ближайшие месяцы.

Совместной пресс-конференции по ее итогам не предусмотрено. Каждый из президентов встретится с журналистами отдельно - сначала Владимир Путин, затем Джозеф Байден.

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