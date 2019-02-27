 В ЕС раскритиковали отмену Киевом статьи о незаконном обогащении | Новости из Германии об Украине | DW | 28.02.2019

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Украина

В ЕС раскритиковали отмену Киевом статьи о незаконном обогащении

Эксперты "Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине" сочли, что украинский Конституционный суд поверхностно изучил прецедентную практику ЕСПЧ.

Конституционный суд Украины

Конституционный суд Украины

Конституционный суд Украины не провел "углубленного анализа соответствующей прецедентной практики Европейского суда по правам человека" (ЕСПЧ), прежде чем отменить статью 368-2 Уголовного кодекса (УК), предусматривавшую наказание чиновников за незаконное обогащение. К такому выводу пришли эксперты "Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине" (EUACI), в среду, 27 февраля, опубликовавшие заключение о соответствии данной статьи украинской конституции.

Специалисты обратили внимание на "общий характер" аргументов в конституционном представлении.

Так, в материалах КС не исследуется "релевантность существующих правовых принципов" по отношению к нормам УК, не анализируются зарубежные конституционные практики.

Контекст

10 лет назад Украина заняла у канадцев почти 300 млн долларов на строительство орбитального спутника "Лыбидь". Он до сих пор не запущен, а причастных к проекту подозревают в хищении средств. (24.12.2018)

5 лет назад в Киеве начались протесты, в результате которых был свергнут режим Януковича. Но сегодня в Украине нет лидера, который мог бы продолжить дело Майдана, считает Бернд Йоханн. (21.11.2018)

Кроме того, Конституционный суд "неправильно толкует правовую норму УК", игнорирует презумпцию конституционности нормативного правового акта, уверены в EUACI. Речь идет о том, что статья о незаконном обогащении, вопреки трактовке КС, не обязывает подозреваемого давать показания в отношении себя, членов семьи или близких родственников. Сбором доказательств в любом случае должна заниматься сторона обвинения.

Ни одного судебного решения вынесено не было

Согласно статье 368-2 УК, чиновник мог оказаться за решеткой на срок от 2 до 10 лет и лишиться имущества, если он приобрел в собственность имущество или денежные средства, а законность приобретения этих активов не подтверждена доказательствами. Это же касалось и передачи чиновником имущества или денег любому другому лицу.

Ни одного судебного решения по этой статье так и не было вынесено, но есть более полусотни уголовных дел, которые расследуются Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) или уже переданы в суд.

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