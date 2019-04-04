 В ЕС принят закон о праве на отпуск по уходу за ребенком | Новости из Германии о Европе | DW | 04.04.2019

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Европа

В ЕС принят закон о праве на отпуск по уходу за ребенком

В странах ЕС при рождении ребенка каждый из родителей получит право на два месяца оплачиваемого отпуска. Для ухода за больным членом семьи можно будет получить пять дней дополнительного отпуска в год.

Молодая семья с новорожденным

Молодая семья с новорожденным

Европарламент обязал работодателей в ЕС гарантировать своим сотрудникам право на отпуск для воспитания ребенка или ухода за больным членом семьи. Соответствующий закон был принят в Брюсселе в четверг, 4 апреля.

Контекст

С точностью до цента статистики подсчитали, во сколько обходятся немецким родителям дети - грудные и взрослые. Прямо скажем, недешево. Без помощи было бы трудновато. (17.12.2018)

В РФ каждый десятый взятый в семью ребенок возвращается в детский дом. В Германии такого показателя в статистике просто нет. Неудачные случаи устройства в семьи считаются крайне редкими. Вот как работает эта система. (21.02.2019)

Его цель - улучшить возможности родителей для совмещения семейной и трудовой жизни, повысить шансы женщин на рынке труда, а также укрепить роль отцов в воспитании детей, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Европарламента. Соответствующие изменения в законодательстве поддержали 490 депутатов, 82 высказались против, еще 48 воздержались.

После рождения ребенка отцы получат право на минимум 10 дней отпуска

В перспективе все работодатели на территории ЕС будут обязаны предоставить сотрудникам, недавно ставшим отцами, минимум 10 дней оплачиваемого отпуска для ухода за новорожденными. Кроме того, в перспективе отцы и матери получат право на минимум два месяца оплачиваемого отпуска для воспитания детей, который, однако, они не смогут "передавать" друг другу.

Теперь государствам-членам ЕС предстоит согласовать "приемлемую оплату" для сотрудников, решивших воспользоваться правом на отпуск, на его период.

Отпуск по уходу за больными членами семьи

Кроме того, сотрудники, которые ухаживают за проживающими с ними в одном доме лицами, имеющими серьезные проблемы со здоровьем или страдающими от возрастных заболеваний, получат право на дополнительный отпуск продолжительностью 5 дней в год.

У стран-членов ЕС есть три года, чтобы привести национальное законодательство в соответствие с новыми решениями Европарламента. В Германии уже сегодня работающие родители имеют право на отпуск по уходу за ребенком продолжительностью до 36 месяцев.

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