В ЕС планируют вдвое сократить использование пестицидов в сельском хозяйстве

В Европейском Союзе планируют резко ограничить использование химических средств для защиты растений и борьбы с вредителями. Согласно новым планам Еврокомиссии, применение таких средств должно сократиться на 50 процентов к 2030 году, сообщают издания медиагруппы Funke в воскресенье, 8 декабря. Ожидается также введение подобных ограничений на использование химических удобрений.

Кроме того, Брюссель планирует содействовать применению генной инженерии при выращивании растений, чтобы подстроиться под климатические изменения, говорится далее в сообщении медиагруппы.

Глава Еврокомиссии представит стратегию "Green Deal"

Представитель Еврокомиссии отказалась комментировать эту информацию, сославшись на то, что, что глава ведомства Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и вице-председатель Франс Тиммерманс, курирующий защиту окружающей среды, намерены 11 декабря представить новую стратегию по улучшению экологии в Европе "Green Deal".

По информации СМИ, в рамках стратегии весной 2020 года планируется презентация предложений для сельскохозяйственной отрасли под заголовком "От производителя к потребителю", а реализация конкретных инициатив начнется не ранее конца года. Для этого понадобится согласие большинства стран ЕС.

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