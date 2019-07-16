 В ЕС планируют вдвое сократить использование пестицидов в сельском хозяйстве | Новости из Германии о Европе | DW | 08.12.2019

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Европа

В ЕС планируют вдвое сократить использование пестицидов в сельском хозяйстве

Еврокомиссия представит новую сельскохозяйственную стратегию. Она направлена на содействие генной инженерии и сокращение применения химсредств, сообщают издания медиагруппы Funke.

Трактор на немецком поле

В Европейском Союзе планируют резко ограничить использование химических средств для защиты растений и борьбы с вредителями. Согласно новым планам Еврокомиссии, применение таких средств должно сократиться на 50 процентов к 2030 году, сообщают издания медиагруппы Funke в воскресенье, 8 декабря. Ожидается также введение подобных ограничений на использование химических удобрений.

Контекст

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Прежде чем новый пестицид получит допуск к применению, он должен пройти весьма обширную программу испытаний. Теперь выясняется, что эта программа нуждается в совершенствовании. (04.09.2013)

Кроме того, Брюссель планирует содействовать применению генной инженерии при выращивании растений, чтобы подстроиться под климатические изменения, говорится далее в сообщении медиагруппы.

Глава Еврокомиссии представит стратегию "Green Deal"

Представитель Еврокомиссии отказалась комментировать эту информацию, сославшись на то, что, что глава ведомства Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и вице-председатель Франс Тиммерманс, курирующий защиту окружающей среды, намерены 11 декабря представить новую стратегию по улучшению экологии в Европе "Green Deal".

По информации СМИ, в рамках стратегии весной 2020 года планируется презентация предложений для сельскохозяйственной отрасли под заголовком "От производителя к потребителю", а реализация конкретных инициатив начнется не ранее конца года. Для этого понадобится согласие большинства стран ЕС.

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    Автор: Хелле Йеппесен, Павел Лось


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