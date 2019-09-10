В ЕС началось рассмотрение дела против Венгрии

В Брюсселе началось рассмотрение дисциплинарной процедуры,возбужденной год назад Европарламентом в отношении Венгрии. На встрече министров по делам Евросоюза в понедельник, 16 сентября, был представлен подготовленный парламентариями отчет, в котором, в частности, отмечается ущемление свободы СМИ, изменения в избирательном законодательстве, давление на общественные институты и закрытие Центрально-Европейского университета.

Берлин и Париж призвали Венгрию ответить на обвинения

Берлин и Париж призвали власти Венгрии предоставить доказательства неправомерности выдвигаемых против них обвинений в неуважении европейских ценностей и нарушении принципов правового государства. Критические положения подготовленного Европарламентом отчета о политике Будапешта "внушают беспокойство", отметила французский государственный секретарь по делам ЕС Амели де Моншален, выступая с заявлением от имени правительств в Париже и Берлине.

Она призвала власти в Будапеште отреагировать на представленный отчет и ответить на обвинения. Дискуссия на заседании Совета министров должна предоставить венгерскому правительству возможность "понять наши опасения, ответить на них и взять на себя обязательства их устранить", отметила далее де Моншален.

В свою очередь правительство Венгрии подтвердило свою позицию, назвав начатый Еврокомиссией штрафной процесс "политически мотивированным" и "во многих аспектах неверным по содержанию".

Ряд членов ЕС выступают против штрафной процедуры

Для вынесения официального предупреждения Советом министров ЕС, которое было бы первым из нескольких этапов штрафной процедуры, необходима поддержка 22 из 28 стран ЕС. Пока неясно, состоится ли в ближайшее время голосование, поскольку ряд восточноевропейских членов сообщества выступают против данной штрафной процедуры.

С момента возбуждения дела против Венгрии до первого рассмотрения в Совете министров ЕС прошел год: Европейский парламент одобрил штрафную процедуру в отношении Венгрии в сентябре 2018 года.

Евросоюз обвиняет Будапешт в нарушении принципов правового государства, в частности, притеснении неправительственных организаций. Теперь Совету ЕС предстоит решить, будет ли против Венгрии действительно запущена штрафная процедура в соответствии со статьей 7 Договора о Европейском Союзе, позволяющей, кроме прочего, лишить ее голоса в Совете ЕС. Если министры стран-членов ЕС согласятся с запуском штрафной процедуры, Венгрия должна будет предоставить объяснение своих действий.

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