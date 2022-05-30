В ЕС достигли договоренности по эмбарго на нефть из России

На 97-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 31 мая (время московское).

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Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о договоренности по эмбарго на российскую нефть. Об этом он написал в Twitter во время саммита ЕС в Брюсселе. "Согласие касательно запрета на экспорт российской нефти в ЕС. Это немедленно покрывает более двух третьих нефтяного импорта из России, перерезая огромный источник финансирование ее военной машины", - написал Мишель. Как известно, около двух третьих российской нефти поставляется в ЕС танкерами, а одна треть - по нефтепроводу "Дружба".

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Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заверила, что скоро Франция поставит Украине новую партию гаубиц Caesar. Об этом она сказала на совместном брифинге с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в Киеве. "Недавно Президент Республики подтвердил на запрос Президента Зеленского готовность продолжать нашу помощь в военном плане. Скоро будут новые поставки САУ Caesar и мы будем продолжать сотрудничество", - сказала она. Министр дала понять, что поставки оружия будут в ближайшие недели.

Хроника событий 30 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 30 мая 00.00 - 13.59 >>>

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