 В ЕСПЧ подана первая жалоба в связи с протестами 9 сентября | Новости из Германии о России | DW | 17.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

В ЕСПЧ подана первая жалоба в связи с протестами 9 сентября

Задержание и арест координатора штаба Алексея Навального в Красноярске Марии Маковозовой нарушает Европейскую конвенцию о защите прав человека, полагают правозащитники.

Здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направлена первая жалоба на задержание участницы акции против повышения пенсионного возраста, прошедшей 9 сентября. Об этом в понедельник, 17 сентября, сообщается на сайте международной правозащитной группы "Агора" со ссылкой на адвоката Владимира Васина, сотрудничающего с юридической службой "Апология протеста".

Контекст

Пресса ФРГ основное внимание уделяет протестам против пенсионной реформы в РФ. Итоги выборов интересуют только экспертов. DW опросила их и представителей немецкого правительства. (10.09.2018)

Впервые за годы правления Путина власть столкнулась с ситуацией, когда против ее решения настроено большинство населения. Федор Крашенинников об итогах акций против пенсионной реформы 9 сентября. (10.09.2018)

9 сентября прошли организованные Навальным протестные акции против повышения пенсионного возраста. Почему за ним вновь последовали подростки - дежурные участники его митингов? DW спросила у социологов. (08.09.2018)

В Москве полиция задержала всех, кто находился в штабе Навального. Накануне акций протеста, которые намечены на 9 сентября, аресты, задержания и обыски проводятся в десятках городов РФ. (08.09.2018)

Как уточняется в сообщении, "22-летнюю координатора штаба Алексея Навального в Красноярске Марию Маковозову задержали еще 6 сентября, за три дня до митинга, и арестовали на 10 суток за организацию несогласованного публичного мероприятия".

По мнению подателей жалобы, такие действия властей нарушили свободу выражения мнений, собраний и объединений, право на справедливое судебное разбирательство и личную неприкосновенность, что соответствует статьям 10-й, 11-й, 6-й и 5-й Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Лишение Маковозовой свободы "не преследовало законной цели, так как было направлено на лишение возможности заявителю принять участие в мирной акции и выразить своей отношение к насущной общественно важной теме", сказано в тексте жалобы.

Акция протеста против пенсионной реформы была организована Алексеем Навальным и проходила в единый день голосования 9 сентября. Накануне по всей России прошли задержания и аресты сторонников Навального. Акция состоялась в десятках городов, на ней были задержаны около тысячи человек. Сам Навальный был задержан еще 27 августа и приговорен судом к административному аресту на 30 суток.

Смотрите также:

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Несколько тысяч участников

    Во второй день празднования Дня города и в день выборов столичного мэра в 14:00 по московскому времени на Пушкинской площади начали собираться люди. Хотя митинг не был санкционирован, толпа быстро разрасталась и скоро уже заполнила всю площадь вплоть до кинотеатра "Россия". В мероприятии приняли участие от 2 до 4 тысяч человек.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    И стар и млад

    На митинге было очень много молодежи, что стало уже традицией для протестных акций Алексея Навального, но на этот раз пришло и немало пожилых людей.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Росгвардия - на митинг

    По периметру площади Пушкина выстроились полицейские автобусы и грузовики. Через громкоговорители людей призывали разойтись и грозили "привлечением к административной ответственности". Но собравшиеся игнорировали повторявшиеся каждые две минуты объявления. Ближе к 15.00 мск со стороны Петровки по Страстному бульвару к месту проведения митинга проследовала колонна Росгвардии.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Путин нарушает конституцию?

    Пенсионерка Галина призналась, что долго трудилась над самодельным плакатом. По ее мнению, президент России нарушает конституцию РФ, а российское государство давно перестало быть ориентированным на человека.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Президенту припомнили обещание

    Многие апеллировали к данному несколько лет назад обещанию Владимира Путина не повышать пенсионный возраст. Кто-то наносил его цитату на плакаты, а некоторые - даже на футболки.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    "Путина - на пенсию"

    Собравшиеся в основном скандировали лозунги против пенсионной реформы и за отставку правительства и Владимира Путина. Основные претензии предъявлялись президенту РФ. Многие требовали его ухода на пенсию на равных правах с остальными гражданами России.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Траур по пенсиям

    Траурный венок с надписью "Помним. Скорбим. Пенсия" стал одним из главных атрибутов митинга. Под конец мероприятия его водрузили на один из фонарей.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Молодежь на фонарях

    По традиции, сложившейся еще в марте 2017 года, когда Навальный провел в Москве антикоррупционный митинг, подростки залезали на фонари. Снизу им передавали плакаты. Любимцами фотографов стали молодые люди в коронах "Вован" и "Димон" (слева в кадре).

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    "Потрачено"

    Апофеозом митинга стало появление транспаранта "Дожить до пенсии. Потрачено". Его поднял парень с черной толстовке с капюшоном, символизируя смерть. Люди кричали "Правительство в отставку" и "Раз-два-три, Путин уходи".

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Несколько человек задержали

    После 16:00 часть людей покинула Пушкинскую площадь. Некоторые призвали двигаться в сторону Кремля. Начались задержания.

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


Смотреть видео 03:16
Now live
03:16 мин

Как в Москве проходили протесты против пенсионной реформы

Контекст

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

9 сентября в российской столице состоялся несанкционированный митинг против пенсионной реформы, организованный сторонниками Алексея Навального. (09.09.2018)  

Ссылки в интернете

Сообщение на сайте "Агоры" о жалобе в ЕСПЧ по задержаниям на акции 9 сентября

Аудио- и видеофайлы по теме

Как в Москве проходили протесты против пенсионной реформы  

Диссиденты на Красной площади - полвека назад и сегодня  

Российские пенсионеры восстали - "Заповедник"  

Также по теме

Russland Proteste in Moskau

Все итоги 9 сентября в России 10.09.2018

В Москве переизбран Собянин, в регионах "Единая Россия" недобрала голосов, в двух столицах полиция избивала и задерживала участников митингов против пенсионной реформы - все об итогах 9 сентября.

Moskau Proteste gegen Rentenreform

Комментарий: План Навального сработал 10.09.2018

Впервые за годы правления Путина власть столкнулась с ситуацией, когда против ее решения настроено большинство населения. Федор Крашенинников об итогах акций против пенсионной реформы 9 сентября.

Реклама

Самые читаемые

Конец немецкой сказки беглого олигарха Онищенко  

Филарет: Украинская церковь станет крупнейшей в мире  

"Голос": В Приморье может идти речь о незаконном захвате власти  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно