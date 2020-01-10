 В Ереване опровергли сообщения о регулярных авиарейсах в Крым | Новости из Германии о Европе | DW | 10.01.2020

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Европа

В Ереване опровергли сообщения о регулярных авиарейсах в Крым

Опубликованная рядом российских СМИ новость о том, что между Ереваном и Крымом будет установлено прямое авиасообщение, не соответствует действительности. Об этом заявили в управлении гражданской авиации Армении.

Самолет авиакомпании Армавиа

В заявлении Государственного управления гражданского авиации Армении (ГУГА), сделанном в пятницу, 10 января, опровергается информация об открытии с марта 2020 года прямого авиасообщения между Ереваном и Крымом. Несколько СМИ сообщили ранее, что российская авиакомпания "Икар" уже в марте 2020 года начнет регулярные полеты из Еревана в Симферополь.

ГУГА заявляет, что никаких переговоров с этой авиакомпанией по поводу полетов по этому маршруту не проводила. Более того, говорится в сообщении, и никаких запросов по этому поводу армянской стороне не поступало. ГУГА напоминает, что и в декабре 2019 года в СМИ уже появлялась такая информация, однако она также была опровергнута.

Армянский эксперт: Контакты с Киевом нужно расширять и углублять

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Жестко подавляя любые выступления, российская власть показывает: так, как в Армении, здесь не получится. Но при этом ведет себя так, будто хочет, чтобы было, как на Украине, считает Александр Плющев. (06.05.2018)

По мнению эксперта Армянского института международных проблем и безопасности Рубена Меграбяна, "нужно понимать, что Армения признает территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах". "Другое дело, - сказал он в беседе с DW, - что официальный Ереван голосует против резолюций, в которых осуждается Россия, имея на то собственные резоны в контексте ситуации в зоне Нагорно-Карабахского конфликта". Впрочем, политолог считает, что подобные "токсичные вбросы" со стороны Москвы могут заставить Ереван изменить свою позицию и больше вообще не участвовать в голосованиях по вопросу Крыма.

После аннексии Крыма в 2014 году, российская пропаганда, говорит Меграбян, добивалась того, чтобы испортить отношения между Арменией и Украиной, следствием чего могла бы стать международная изоляция Армении. Политолог уверен, что "несмотря на то, что на международных площадках наши голосования не так уж и нравятся друг другу, тем не менее стороны не перешли "красных черт", а в настоящее время, после смены власти в Ереване и Киеве, открылись перспективы для углубления отношений.

"России, надо полагать, это не очень нравится, и подобные акты дезинформации неслучайны", - заключает Рубен Меграбян. По словам эксперта, у Еревана есть все резоны углублять и расширять отношения с Киевом как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате, в том числе на площадках программы ЕС "Восточное партнерство" и Организации Черноморского сотрудничества.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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После противоречившего конституции страны референдума 16 марта 2014 года аннексированный Крым отмежевался от Украины. Как жили на прилегающей территории последние годы - в галерее DW. (18.03.2019)  

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Заявление Государственного управления гражданского авиации Армении (ГУГА)

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