В Екатеринбурге суд признал незаконным обыск в квартире убитого Таушанкова

Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск в квартире у местного жителя Владимира Таушанкова, убитого в ночь на 1 июня во время его задержания сотрудниками Росгвардии. Об этом в четверг, 25 июня, независимо друг от друга сообщают онлайн-издания "МБХ Медиа" и РБК со слов адвоката родителей Таушанкова - Алексея Бушмакова.

По словам адвоката, правовых оснований для полицейского обыска в квартире Таушанкова не было. Как пишет РБК, постановление об обыске в квартире Таушанкова подписала следователь городского отдела полиции № 2. Она не стала привлекать к обыску понятых или хозяев квартиры, ссылаясь на угрозу их жизни и здоровью со стороны Таушанкова, а также указала, что следственное действие является неотложным, поскольку предполагаемый преступник может скрыться или спрятать вещдоки, отмечает издание.

Суд счел полицейский обыск безосновательным, поскольку на момент обыска вещдоки по делу о разбое (четыре рулона обоев и складной нож) уже были изъяты, сообщает адвокат. Кроме того, суд счел незаконным решение провести обыск в отсутствие других жильцов квартиры и понятых.

Убийство Владимира Таушанкова в связи с подозрением в краже обоев

По сообщениям ряда СМИ, 27-летнего Владимира Таушанкова заподозрили в краже обоев из строительного магазина. Обстоятельства его зажержания и убийства излагаются противоречиво. Судя по всему, при посещении магазина 31 мая молодой человек вел себя неадекватно. В результате, когда он выбежал из магазина с обоями, за ним погнался охранник, а продавщица вызвала полицию.

Убегая от охранника, Таушанков выронил обои. По данным онлайн-издания 66.ru, после случившегося Таушанков скрылся в своей квартире на улице Рассветной. Онлайн-издание Znak.com отмечает, что полицейские несколько часов дежурили у дверей, чтобы попасть внутрь. Когда к мужчине приехал отец, тот открыл дверь, чтобы пустить его в квартиру. В этот момент его попытались задержать. Тогда Таушанков распылил в лицо одного из полицейских газовый баллончик.

Около полуночи сотрудники СОБР Росгвардии, которых полицейские вызвали на подкрепление, начали штурм квартиры. "До сих пор непонятно, сопротивлялся ли при этом Владимир, - пишет 66.ru, - По одним данным, он якобы напал на силовиков с ножом и предметом, похожим на автомат. По другим данным, мужчина стоял с ножом для резки обоев, но не нападал".

В ответ росгвардейцы открыли огонь.

В отношении Владимира Таушанкова посмертно возбудили уголовное дело о насилии над представителями власти, напоминает "МБХ Медиа". В то же время дело об убийстве мужчины до сих пор возбуждено не было.

Дмитрий Песков о полицейском насилии в России

Убийство екатеринбуржца Владимира Таушанкова вызвало большой общественный резонанс. На фоне массовых выступлений движения Black Lives Matter в США оно послужило некоторым СМИ поводом для начала дискуссии о проблеме полицейского насилия в России.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя события в Екатеринбурге, заявил, что не видит параллелей между ними и гибелью афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания его полицией в Миннеаполисе.

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