В Екатеринбурге задержан российский политолог Крашенинников

Сотрудники полиции в Екатеринбурге задержали российского политолога, публициста и гостевого комментатора медиакомпании Deutsche Welle Федора Крашенинникова. Факт задержания в четверг, 23 июля, подтвердил DW сам Крашенинников.

"Меня повторно обвиняют в оскорблении судебной власти", - сообщил он. Адвокат правозащитной группы "Агора" Алексей Бушмаков, представляющий его интересы, уточнил, что политолога задержали при выходе из дома.

Обвинения в связи с записью в Telegram-канале

Крашенинников пояснил, что обвинения ему предъявлены в связи с записью в Telegram-канале от 14 марта, где он прокомментировал заседание Конституционного суда РФ по допустимому количеству президентских сроков в России. По словам политолога, позднее 23 июля в Екатеринбурге состоится суд в связи с предъявленным ему объявлением по четвертой части статьи КоАП о повторном "оскорблении представителя власти". За нее предусмотрен крупный денежный штраф или до 15 суток административного ареста.

Федор Крашенинников высказал мнение, что "полицейские целенаправленно мониторили его Telegram-канал". Собеседник DW уточнил, что к делу уже приобщены экспертизы сотрудников Федеральной службы безопасности РФ.

Политолог в настоящий момент в присутствии адвоката дает показания в Управлении МВД России по Екатеринбургу.

Штраф из-за комментария по поводу ареста оппозиционера Волкова

Ранее, 20 ноября 2019 года, Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал Крашенинникова на 30 тысяч рублей в связи с оскорблением власти. Поводом тогда послужило сообщение в Telegram от 10 июня 2019 года, в котором Крашенинников, комментируя очередной арест оппозиционера Леонида Волкова, нецензурно отозвался о некоторых российских судьях.

Сам колумнист DW тогда расценил происходящее как попытку оказать на него давление "как на журналиста, публициста и общественного деятеля, не скрывающего своих оппозиционных взглядов". В середине октября сотрудники Следственного комитета РФ провели обыск в его квартире, сообщив, что Крашенинников является свидетелем по делу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Правоохранители изъяли компьютер журналиста и вызвали Федора Крашенинникова на допрос. Как отметил политолог, он никогда не работал в структурах Навального, но в его квартире прописана бывшая жена, которая уже после развода некоторое время сотрудничала со штабом оппозиционного политика.

Поправки добавлены по инициативе Клишаса

Поправки, предусматривающие наказание за оскорбление власти, были добавлены в Кодекс об административных правонарушениях по инициативе сенатора Андрея Клишаса и вступили в силу 29 марта 2019 года. Они предполагают большие денежные штрафы за неуважение к представителям власти, а также оскорбление государственных символов.

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